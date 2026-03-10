Η καθηγήτρια πριν τον θάνατό της είχε καταγγείλει ότι έπεφτε επί σειρά μηνών θύμα εκφοβισμού από συγκεκριμένους μαθητές.

Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από εγκεφαλικό και η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκαταρκτικής έρευνα στον απόηχο δημοσιευμάτων αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε. Η έρευνα σε πρώτο επίπεδο θα επικεντρωθεί στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Οι αναφορές της καθηγήτριας Αγγλικών ότι ήταν θύμα εκφοβισμού μαθητών και η αποπομπή της σε υγειονομική επιτροπή

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή- παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα. Η ίδια, σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας. Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο. Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.

Η 57χρονη εκπαιδευτικός ξεχώριζε για την πολυετή της προσφορά στην εκπαίδευση, έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, ενώ μιλούσε επτά ξένες γλώσσες. Ήταν επίσης εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας, αφήνοντας σημαντικό έργο πίσω της.

ΕΔΕ και από το Υπουργείο Παιδείας μετά τις καταγγελίες για τον θάνατο της εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΙΘΑ ήδη είναι σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και από πλευράς του Υπουργείο ώστε να διαλευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τις καταγγελίες που που έχουν έρθει στο φως σχετικά με τον θάνατο της εκπαιδευτικού.

«Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας και συμπλήρωσε: «Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό». «Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι»

Τι απαντούν οι γονείς των μαθητών στις καταγγελίες για bullying στην άτυχη καθηγήτρια

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και ο Σύλλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και παράλληλα διαμηνύει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές. «Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

