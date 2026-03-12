Η προανάκριση για τα αδικήματα των κατηγορούμενων στα Χανιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν την Τετάρτη 11/3 αστυνομικοί στα Χανιά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, κανόνων ευζωίας ζώων και περί ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 26χρονο άνδρα και τη 53χρονη μητέρα του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ποιμινοστάσιο του 26χρονου κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο

Πιστόλι κρότου

2 κυνηγετικά όπλα,

Αεροβόλο τύπου Φλόμπερ,

3 αυτοσχέδιοι πυροκροτητές

2 ξιφολόγχες

68 γραμμάρια πυρίτιδα

123 κάλυκες

120 φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων

2 γεμιστήρες

Επιπλέον, οι Αρχές εντόπισαν στο ίδιο ποιμινοστάσιο κοπάδι ζώων το οποίο από τις πρώτες ενδείξεις είναι προϊόν ζωοκλοπής. Παράλληλα, βρέθηκαν 3 σκυλιά τα οποία δεν τηρούσαν τους κανόνες ευζωίας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ Πλατανιά.