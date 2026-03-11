Η αξία των ναρκωτικών ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ.

Στη σύλληψη τριών ατόμων, οι οποίοι εισήγαγαν στη χώρα μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (skunk), προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός με αλβανική υπηκοότητα, εισήγαγαν λαθραία στην χώρα 219 κιλά κάνναβης από την Ισπανία. Από την επιχείρηση των Αρχών, διενεργήθηκε έλεγχος σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας στη δυτική Αττική, όπου εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες 108 πλαστικές συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 122 κιλών, ενώ μέσα σε δύο ξύλινα κιβώτια βρέθηκαν άλλες 85, συνολικού μικτού βάρους 96 κιλών.

Υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παραληπτών των ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν μέσα σε υπόγεια αποθήκη στο κέντρο της Αθήνας δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 46 ετών. Οι δύο φέρονται να είχαν φτάσει στο σημείο με επιβατικό όχημα τύπου βαν προκειμένου να παραλάβουν τα κιβώτια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην αποθήκη εντοπίστηκε ακόμη ένα παρόμοιο κιβώτιο χωρίς περιεχόμενο, το οποίο εκτιμάται ότι είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την απόκρυψη ναρκωτικών. Παράλληλα βρέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σφράγισμα, το άνοιγμα και τη μόνωση κιβωτίων. Στην κατοχή του 42χρονου εντοπίστηκαν επίσης μία πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Την ίδια ώρα, στη Νίκαια Αττικής συνελήφθη και ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εκμίσθωνε την αποθήκη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον επαγγελματικό του χώρο βρέθηκαν τρεις ζυγαριές ακριβείας, δύο φορητοί υπολογιστές, ένας καταμετρητής χαρτονομισμάτων, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, εννέα κάρτες SIM, καθώς και μεγάλος αριθμός σάκων μεταφοράς.

Η αξία των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 750.000 ευρώ.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο προχώρησε στην κατάσχεση όλων των ευρημάτων, καθώς και δύο Ι.Χ. οχημάτων, έξι κινητών τηλεφώνων και το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ.

Με πληροφορίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ