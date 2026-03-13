Ολόκληρη η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, να διαγράψει τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος προκάλεσε άμεσες πολιτικές εξελίξεις, καθώς ο ίδιος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα.

Σε επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Κωνσταντινόπουλος γνωστοποιεί ότι, μετά τη χθεσινή απόφαση διαγραφής, θεωρεί υποχρέωσή του να ενημερώσει πρώτα τον ίδιο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την απόφασή του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εκλέγεται συνεχώς από το 2009 στην Αρκαδία. Όπως αναφέρει, στη συνέχεια θα ενημερώσει σχετικά και τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο βουλευτής τονίζει ότι αποτελεί βαθιά του πεποίθηση πως οι βουλευτές οφείλουν να υπηρετούν τόσο τον λαό όσο και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν. Παράλληλα επισημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας διατύπωνε τις δικές του θέσεις και απόψεις, ωστόσο πάντα συντασσόταν με την πλειοψηφία του κόμματός του.

Στην επιστολή του υπογραμμίζει ακόμη ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας, κάτι που –όπως σημειώνει– κρίνεται από τις πράξεις, την αξιοπιστία και τη συνέπεια λόγων και έργων των στελεχών τους.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντινόπουλος αναφέρει ότι θα ζητήσει από τον Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων, να πραγματοποιήσει την τελευταία του ομιλία στη Βουλή την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τον οποίο –όπως διευκρινίζει– προτίθεται να ψηφίσει.

Κλείνοντας την επιστολή του προς τον κ. Ανδρουλάκη, εύχεται «καλή δύναμη στο έργο σας».

Μετά την χθεσινή αποφαση σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία , είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου .

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων .

Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας.