Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη χρονιά προσλήψεων στο Δημόσιο των τελευταίων ετών, καθώς μέσω του ΑΣΕΠ προγραμματίζεται η κάλυψη 16.739 μόνιμων θέσεων εργασίας σε υπουργεία, νοσοκομεία, οργανισμούς, ΟΤΑ και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 10.449 θα καλυφθούν μέσω κλασικών προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή με μοριοδότηση τυπικών προσόντων και χωρίς γραπτές εξετάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται προκήρυξη για 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που αφορά προσωπικό αεροναυτιλίας και τεχνολογικών συστημάτων σε αεροδρόμια όλης της χώρας.

Ο τομέας της Υγείας θα ενισχυθεί μέσω τριών μεγάλων προκηρύξεων. Η πρώτη προβλέπει την κάλυψη 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών για αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καλύπτοντας διοικητικές, παραϊατρικές και τεχνολογικές ειδικότητες. Η δεύτερη προκήρυξη αφορά 1.696 θέσεις για υποψηφίους Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ η τρίτη αφορά 1.600 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δηλαδή ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με στόχο την ενίσχυση των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται προκήρυξη για 1.800 θέσεις που θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, με θέσεις σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης και σε φορείς του Δημοσίου σε όλη την επικράτεια.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και προκήρυξη για 1.700 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που θα κατανεμηθούν σε δήμους, ΟΤΑ, υπουργεία, οργανισμούς και μονάδες υγείας, καλύπτοντας ειδικότητες όπως καθαριότητα, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, εργάτες, φύλακες και κλητήρες.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπεται νέα μεγάλη προκήρυξη περίπου 2.500 θέσεων, με ενδεχόμενο μέρος αυτών να καλυφθεί από επιλαχόντες της προκήρυξης 8Κ/2024, για την οποία είχαν υποβληθεί περισσότερες από 105.000 αιτήσεις και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται εντός Φεβρουαρίου. Επιπλέον, στα σχέδια του ΑΣΕΠ περιλαμβάνεται νέα ξεχωριστή προκήρυξη περίπου 600 θέσεων για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι πανεπιστημιακές υγειονομικές δομές.

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης προβλέπονται επίσης δύο μεγάλες προκηρύξεις για την κατάταξη εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, τόσο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και ΠΕ79 όσο και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατηγορίας ΠΕ.

Πέραν των προκηρύξεων με μόρια, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω των επιτυχόντων του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο οποίος διεξήχθη το καλοκαίρι του 2025. Μέσω τριών μεγάλων προκηρύξεων θα καλυφθούν συνολικά 6.290 μόνιμες θέσεις, εκ των οποίων 2.700 θα αφορούν αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, περίπου 3.500 αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 90 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Το χρονοδιάγραμμα - Πότε αναμένεται η έκδοση των προκηρύξεων

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες τέσσερις προκηρύξεις του 2026 αναμένεται να εκδοθούν έως το Πάσχα και θα αφορούν τρεις διαγωνισμούς του υπουργείου Υγείας και έναν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η προκήρυξη για τις πρώτες 510 θέσεις στον τομέα της Υγείας αναμένεται να «τρέξει» έως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς το ΑΣΕΠ βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων. Εντός του ίδιου μήνα προγραμματίζεται και η αποστολή της προκήρυξης της ΥΠΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στις αρχές Φεβρουαρίου τοποθετείται η έκδοση της δεύτερης προκήρυξης του υπουργείου Υγείας για τις 1.696 θέσεις ΤΕ και ΔΕ, ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσει η τρίτη προκήρυξη για τις 1.600 θέσεις νοσηλευτών.