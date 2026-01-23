Ξεκινάμε τη μελέτη των βασικών διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα με απλό και κατανοητό τρόπο και ενδεικτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ύφος ΑΣΕΠ, ώστε να καταλάβεις τι ζητείται και να προετοιμαστείς σωστά από νωρίς.

Παρότι το ΑΣΕΠ θα αντλήσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του 3ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού από την επίσημη τράπεζα θεμάτων, μέχρι να ξεκινήσετε τη συστηματική μελέτη θα σας παρέχω θεωρία και ενδεικτικές ερωτήσεις, ώστε να κατανοήσετε εγκαίρως τις νέες θεματικές ενότητες και να ξέρετε τι σας περιμένει:

Προστασία προσωπικών δεδομένων και GDPR Βασικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Σύγχρονες γνώσεις πληροφορικής

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη θεματική ενότητα, τις βασικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Είναι μια ενότητα που, όσο «στεγνή» κι αν φαίνεται στην αρχή, αυτό που χρειάζεται από εσάς είναι καθαρή κατανόηση και όχι αποστήθιση. Γι’ αυτό, μαζί με τη θεωρία, θα σας δώσω και ενδεικτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σε ύφος ΑΣΕΠ, ώστε να δείτε πώς μπορεί να ζητηθεί η πληροφορία και να μπείτε από νωρίς στη λογική της εξέτασης.

Παρακάτω σας παραθέτω ορισμένες βασικές διατάξεις και μία ενδεικτική ερώτηση ανά διάταξη για να βρίσκετε την σωστή απάντηση:

Βασικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 1

Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

1η ενδεικτική ερώτηση

Ποιες αρχές διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων;

Α. Η ισονομία, η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση

Β. Η αξιοκρατία, η αποδοτικότητα και η διοικητική αποτελεσματικότητα

Γ. Η ισότητα, η αξιοκρατία και η κοινωνική αλληλεγγύη

Δ. Η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία

Άρθρο 2

Έκταση εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις.

2η ενδεικτική ερώτηση

Ποιοι υπάγονται καταρχήν στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα;

Α. Όλοι οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα χωρίς καμία εξαίρεση

Β. Οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Γ. Μόνο οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Δ. Μόνο οι υπάλληλοι που δεν διέπονται από ειδικές συνταγματικές ή νομοθετικές διατάξεις

Άρθρο 3

Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

1. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, κατά τον παρόντα Κώδικα, ακόμα και αν αναφύεται ως προδικαστικό ζήτημα σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται με απόφαση τριμελούς Επιτροπής του αρμόδιου για την επίλυση των υπαλληλικών διαφορών Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τον πρόεδρο του προαναφερόμενου Τμήματος και αποτελείται από τον ίδιο ή τον αναπληρωτή του και δύο συμβούλους του ίδιου Τμήματος, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως εισηγητής.

3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από ερώτημα του δικαστηρίου ή της δημόσιας αρχής, ενώπιον των οποίων έχει ανακύψει το σχετικό ζήτημα ή ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

4. Η αίτηση του ενδιαφερομένου κοινοποιείται με μέριμνα του ίδιου προς την υπηρεσία του και τις τυχόν άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τα ερωτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής κοινοποιούνται, με μέριμνα τους, στον ενδιαφερόμενο και στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου.

Ο ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος ή αίτησης.

5. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τις κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιήσεις.

3η ενδεικτική ερώτηση

Ποιο όργανο είναι αρμόδιο να επιλύει την αμφισβήτηση της ιδιότητας πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου;

Α. Το διοικητικό πρωτοδικείο

Β. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο

Γ. Τριμελής Επιτροπή του αρμοδίου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ. Ο Υπουργός στον οποίο υπάγεται ο υπάλληλος

Άρθρο 4

Ιθαγένεια

1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.

2. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 39 Συνθ. ΕΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι` αυτούς σε ειδικό νόμο.

3. Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις.

4η ενδεικτική ερώτηση:

Ποιο ισχύει για τον διορισμό υπαλλήλων ως προς την ιθαγένεια;

Α. Διορίζονται μόνο Έλληνες πολίτες χωρίς εξαίρεση

Β. Πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ μπορούν να διορίζονται σε θέσεις που δεν εξαιρούνται από το άρθρο 39 παρ. 4 Συνθ. ΕΚ

Γ. Πολίτες τρίτων χωρών διορίζονται χωρίς περιορισμούς

Δ. Πολιτογραφηθέντες διορίζονται άμεσα

Άρθρο 5

Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις Ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη Θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

5η ενδεικτική ερώτηση

Τι από τα παρακάτω αποτελεί κώλυμα διορισμού;

Α. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων χωρίς νόμιμη απαλλαγή

Β. Η αναβολή στράτευσης για σπουδές

Γ. Η εκπλήρωση άοπλης θητείας από αντιρρησία συνείδησης

Δ. Η ολοκλήρωση εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας

Άρθρο 6

Ηλικία διορισμού

1. Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, κατά κατηγορία, ορίζεται ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Π Ε, ΤΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας. Για την κατηγορία ΥΕ το 20ό έτος της ηλικίας.

2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλητούς και επί Θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της παρ.1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται μόνο για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

4. Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας για διορισμό, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο.

5. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες.

6. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή.

7. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.

8. Διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού μικρότερα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.

6η ενδεικτική ερώτηση

Ποιο είναι το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ;

Α. το 18ο έτος

Β. το 20ο έτος

Γ. το 21ο έτος

Δ. το 22ο έτος

Άρθρο 7

Υγεία

1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την Υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται.

2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

3. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.

7η ενδεικτική ερώτηση

Ποιο όργανο πιστοποιεί την υγεία των υποψηφίων υπαλλήλων, κατά κανόνα, για τον διορισμό τους;

Α. Υγειονομική επιτροπή σε κάθε περίπτωση

Β. Παθολόγος ή γενικός ιατρός και ψυχίατρος

Γ. Μόνο ψυχίατρος του δημοσίου

Δ. Μόνο ιδιώτης ιατρός που ορίζει ο υποψήφιος

Άρθρο 8

Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, ανάκληση διορισμού

1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απιστία δικηγόρου, απιστία, δωροληψία, δωροδοκία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, οποιοδήποτε άλλο έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, οποιοδήποτε έγκλημα του Τέταρτου και Πέμπτου Κεφαλαίου του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί εγκλημάτων κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, της Κυβέρνησης και οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και περί προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, αντίστοιχα, οποιοδήποτε έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, τουλάχιστον δύο (2) φορές για συκοφαντική δυσφήμηση ή τουλάχιστον δύο (2) φορές για ψευδή καταμήνυση,

β) όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,

γ) αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος, που κατέχουν, και όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,

ε) αυτοί των οποίων έχει ανακληθεί ο διορισμός, εφόσον προκλήθηκε με δόλο ή παρανομία από τους ίδιους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 ή άλλη αντίστοιχη διάταξη, αν δεν παρέλθει δεκαετία από την ανάκληση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9.

1Α. Το κώλυμα των περ. α) και β) της παρ. 1 αφορά και σε περιπτώσεις καταδίκης ή παραπομπής για απόπειρα τέλεσης ή για συμμετοχή στην τέλεση των ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 1.

2. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

8η ενδεικτική απάντηση

Ποιο από τα παρακάτω συνιστά κώλυμα διορισμού;

Α. Η καταδίκη για οποιοδήποτε πλημμέλημα ανεξαρτήτου είδους

Β. Η παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί

Γ. Η καταδίκη για πταίσμα σχετικό με την υπηρεσία

Δ. Η προσωρινή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων που έχει αρθεί

Άρθρο 9

Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνεται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει δεκαετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. Το παρόν ισχύει και για όσους υπαλλήλους απώλεσαν την υπαλληλική τους ιδιότητα και ακολούθως τους επιβλήθηκε αμετάκλητα η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης λόγω συνέχισης της πειθαρχικής διαδικασίας μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.

9η ενδεικτική ερώτηση

Πότε υφίσταται κώλυμα διορισμού λόγω προηγούμενης απόλυσης από θέση του δημοσίου τομέα;

Α. Όταν η απόλυση έγινε για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως χρόνου

Β. Μόνο όταν η απόλυση προήλθε από θέση στη Γενική Κυβέρνηση

Γ. Όταν η απόλυση δεν δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

Δ. Όταν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης ή καταγγελία σύμβασης για σπουδαίο λόγο

Άρθρο 10

Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο.

Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.

10η ενδεικτική ερώτηση

Πότε πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα διορισμού για τον υποψήφιο υπάλληλο;

Α. Μόνο κατά τον χρόνο του διορισμού

Β. Μόνο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Γ. Τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού

Δ. Σε οποιονδήποτε χρόνο πριν την έκδοση της πράξης διορισμού

Άρθρο 11

Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό, υποχρεωτικώς μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, συντονίζει τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

11η ενδεικτική ερώτηση

Τι προβλέπεται για τον προγραμματισμό πλήρωσης θέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες;

Α. Γίνεται ανά διετία χωρίς συμμετοχή συνδικαλιστικών οργάνων

Β. Γίνεται σε ετήσια βάση, υποχρεωτικά μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης

Γ. Αποφασίζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς γνώμη των υπηρεσιών

Δ. Πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις

Άρθρο 12

Τρόπος πλήρωσης θέσεων

1. Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας.

2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό, γραπτό και, κατ` εξαίρεση, προφορικό ή με σειρά προτεραιότητας, βάσει σαφώς καθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος και όπως ορίζει ο νόμος.

3. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατ` εξαίρεση διορισμό χωρίς την τήρηση των διατάξεων της παρ. 2 εξακολουθούν να ισχύουν.

12η ενδεικτική ερώτηση

Ποιος είναι ο κατά κανόνα τρόπος πλήρωσης θέσεων;

Α. Με προφορική επιλογή από το αρμόδιο όργανο

Β. Με δημόσιο διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Γ. Με απευθείας διορισμό χωρίς διαδικασία

Δ. Με εσωτερική μετακίνηση χωρίς εφαρμογή αρχών αξιοκρατίας

Άρθρο 13

Αρμόδιο όργανο

1. Οι διαδικασίες διορισμού τελούν υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή διενεργούνται από αυτήν.

2. Κατά των πράξεων της ανεξάρτητης αυτής αρχής επιτρέπεται στον αρμόδιο Υπουργό η άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

13η ενδεικτική ερώτηση

Ποιο όργανο διενεργεί τις διαδικασίες διορισμού;

Α. Το αρμόδιο Υπουργείο

Β. Το υπηρεσιακό συμβούλιο

Γ. Ανεξάρτητη διοικητική αρχή

Δ. Το διοικητικό δικαστήριο

Άρθρο 14

1. Κάθε διαδικασία διορισμού προϋποθέτει προηγούμενη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης των υποψηφίων, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται δια του τύπου και ανακοινώνεται με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για τις προσλήψεις, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει.

2. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη χωρίς προηγούμενη έγκριση για την πλήρωση των θέσεων από το εκάστοτε αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, εφόσον απαιτείται, καθώς και βεβαίωση ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.

3. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν κατ` εξαίρεση πλήρωση κενής θέσης χωρίς την πρόβλεψη σχετικής προκήρυξης εξακολουθούν να ισχύουν.

14η ενδεικτική ερώτηση

Τι απαιτείται για την έναρξη διαδικασίας διορισμού;

Α. Απόφαση του αρμόδιου υπουργού χωρίς δημοσιότητα

Β. Προηγούμενη προκήρυξη που δημοσιεύεται σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Γ. Ανακοίνωση μόνο στον ημερήσιο τύπο

Δ. Έγκριση του υπηρεσιακού συμβουλίου χωρίς δημοσίευση

Συνεχίζεται…

Σωστές απαντήσεις:

1.Γ (άρθρο 1)

2.Β (άρθρο 2 παρ. 1)

3.Γ (άρθρο 3 παρ. 1)

4.Β (άρθρο 4 παρ. 2)

5.Α (άρθρο 5)

6.Γ (άρθρο 6 παρ. 1)

7.Β (άρθρο 7 παρ. 2)

8.Β (άρθρο 8 παρ. 1 β)

9.Δ (άρθρο 9)

10.Γ (άρθρο 10 παρ. 1)

11.Β (άρθρο 11 παρ. 1)

12.Β (άρθρο 12 παρ. 2)

13.Γ (άρθρο 13 παρ. 1)

14.Β (άρθρο 14 παρ. 1)