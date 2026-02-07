Σε πολλά χωριά του νομού έχει κοπεί η υδροδότηση.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία στην Ηλεία, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις και πολλά πλημμυρισμένα σημεία στην Αρχαία Ολυμπία, από τον Αλφειό ποταμό που «φούσκωσε» μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών. Μάλιστα, έχει ήδη υπερχειλίσει πίσω από τα αναχώματα προκαλώντας πλημμύρες και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή των Καλυβακίων. Παράλληλα η κατάρρευση της γέφυρας του Ενιπέα, είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες οικογένειες να είναι αποκλεισμένες στα χωριά τους.

Σύμφωνα με το ilialive, άνοδος της στάθμης είναι τόσο απότομη που ο δρόμος προς τα Καλυβάκια είναι πλέον απροσπέλαστος, ενώ οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας–Κρεστένων έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται επί ποδός.

Στην Αρχαία Ολυμπία ο λόφος πάνω από το οικισμό απειλεί μονοκατοικία που διαμένει οικογένεια παρουσιάζοντας έντονη κατολισθητική δραστηριότητα και θέτοντας το σπίτι σε άμεσο κίνδυνο. Το συγκεκριμένο σημείο είχε παρουσιάσει και τους προηγούμενους μήνες ενδείξεις ότι κάτι δεν εξελισσόταν ομαλά.

Μετά τα πλημμυρισμένα προαύλια των σχολείων και τους κεντρικούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιφερειακά της πόλης. Ενδεικτικό της κατάστασης, η οδός Παπαγεωργίου όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου. Οι πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα «χέρια» τους, τους ενοίκους του σπιτιού.

Ωστόσο, με την επιδείνωση του καιρού και τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, το φαινόμενο εξελίσσεται πλέον ραγδαία. Το πρωί του Σαββάτου, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η κατολίσθηση παρέσυρε τη μάντρα της κατοικίας καθώς και τμήματα της αυλής.

Η οικογένεια, με έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει ζητήσει εδώ και μήνες να γίνουν παρεμβάσεις. Ωστόσο, το καθεστώς που ισχύει στην Αρχαία Ολυμπία και οι περιορισμοί που απορρέουν από την αρμοδιότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν επιτρέπουν παρεμβάσεις που σε άλλες περιοχές γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία.

Το σπίτι απειλείται άμεσα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες ώρες. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία και να φιλοξενηθεί σε συγγενικά πρόσωπα, έως ότου πραγματοποιηθεί εκτίμηση της κατάστασης και ληφθούν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο και να σώσουν το σπίτι.

