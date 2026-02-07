Η απόφαση που φαίνεται να έχει ληφθεί είναι η κυβέρνηση να μην ανοίξει πόλεμο με την δικαιοσύνη - Κι ενώ οι αιχμές περί «Κράτους δικαστών» ακούγονται μεμονωμένα οι συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες επικεντρώνονται στην μεγάλη ανησυχία να υπάρξουν και άλλες νέες παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον.

Βαρύς ο προβληματισμός στην κυβέρνηση από την απόφαση - σταθμό του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Το «κουστούμι» που μπορεί να κληθεί να πληρώσει το δημόσιο - και υπό μία έννοια οι πολίτες - μπορεί να ανέλθει μέχρι 1 δισ. ευρώ. Κι αν τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει το δημόσιο είναι ο ένας καημός της κυβέρνησης, ο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Να ξηλώσει μελλοντικά σιγά – σιγά όλη την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Προβληματισμός και καχυποψία για την απόφαση

Η απόφαση, που φαίνεται να έχει ληφθεί, είναι η κυβέρνηση να μην ανοίξει πόλεμο με την δικαιοσύνη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, όταν η ίδια συχνά κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι είναι εκείνη που προκαλεί την κρίση στους θεσμούς αμφισβητώντας συχνά - πυκνά δικαστικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου έχει αποφασίσει να πιει το πικρό ποτήρι.

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, οι κυβερνώντες βλέπουν με καχυποψία την δικαστική απόφαση. «Θα κάνουν οικονομική πολιτική τα δικαστήρια»; αναρωτιούνται. Άλλα στελέχη της Ν.Δ. υποψιάζονται ότι οι δικαστές στην προσπάθεια τους να ξαναποκτήσουν την εύνοια και την εμπιστοσύνη των πολιτών - που κλονίστηκε στην υπόθεση των Τεμπών και των υποκλοπών - έχουν βάλει αθόρυβα μπροστά σχέδιο αποφάσεων υπέρ των ευάλωτων πολιτών.

Ο φόβος να ξηλωθεί η οικονομική πολιτική

Κι ενώ οι αιχμές περί «Κράτους δικαστών» ακούγονται μεμονωμένα, οι συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες επικεντρώνονται στην μεγάλη ανησυχία να υπάρξουν και άλλες νέες παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον.

Τι θα γίνει αν υπάρξει αντίστοιχη απόφαση για τον εξωδικαστικό; Ή για το ελβετικό φράγκο; Ή με νόμους που ρυθμίζουν θέματα μεγάλων επενδυτικών δραστηριοτήτων; «Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει προς τα έξω είτε πρόκειται για τις Βρυξέλλες είτε για τους επενδυτές; Τίθεται θέμα αξιοπιστίας της χώρας» υποστηρίζουν.

Η απόφαση δικαιώνει τους «κόκκινους» δανειολήπτες

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωσε τους «κόκκινους» δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το δάνειο τους, αφού αποφάσισε ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται με βάση την μηνιαία δόση - όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες - και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, όπως ζητούσαν Τράπεζες και funds. Αυτό σε απλά λόγια σημαίνει, ότι οι δανειολήπτες επί της ουσίας παίρνουν τα δάνεια άτοκα με αρκετούς από την κυβέρνηση να εγείρουν και ένα θέμα αδικίας σε βάρος των συνεπών δανειοληπτών.

Στάση αναμονής μέχρι να καθαρογράφει η απόφαση

Η κυβέρνηση θα περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση και να την πάρει στα χέρια της για να δει τις λεπτομέρειες. Πρώτον, αν θα έχει αναδρομική ισχύ ή όχι. Δεύτερον, αν θα αφορά όλα τα δάνεια ή μόνο όσα έχουν συναχθεί με σταθερό επιτόκιο κλπ.

Ο ο νόμος Κατσέλη είχε ψηφιστεί το 2010 και με βάση τα ισχύοντα οι τόκοι προσμετρούνταν με βάση το κεφάλαιο της οφειλής. Αν τελικά υπάρξει οριζόντια απόφαση για τον υπολογισμό των τόκων, η συνολική επιβάρυνση των κρατικών ταμείων θα ανέλθει στα 1,1 δισ. ευρώ. «Το ποσό θα μετακυλιστεί στους πολίτες όχι με την μορφή νέων φόρων αλλά με την μορφή αύξησης του δημοσίου χρέους επιβαρύνοντας τις μελλοντικές γενιές» λένε κυβερνητικά στελέχη.

Το χέρι στην τσέπη δημόσιο, τράπεζες και funds

Κι αυτό επειδή οι τράπεζες και τα funds που αγόρασαν μέρος των κόκκινων δανείων από τον «Ηρακλή», το έκαναν γνωρίζοντας ότι υπήρχε εγγύηση του δημοσίου. Έτσι με την απόφαση του Αρείου Πάγου θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και οι τράπεζες και τα funds και το ελληνικό δημόσιο.