Την επανεκκίνηση του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο μαστίζεται τους τελευταίους μήνες από εσωκομματικά προβλήματα και αποχωρήσεις βουλευτών και προβεβλημένων στελεχών, επιδιώκει ο Στέφανος Κασσελάκης, μέσω του Συνεδρίου του κόμματος του, το οποίο ξεκινάει σήμερα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στόχος του προέδρου είναι να κλείσει οριστικά τα εσωκομματικά μέτωπα και να ρίξει την τελευταία «ζαριά», προκειμένου να ανατρέψει τα δυσμενή δημοσκοπικά αποτελέσματα και να κερδίσει την είσοδο του στη Βουλή – και αν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, ενδεχομένως και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Συνέδριο σε βαρύ κλίμα

Το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον «εξοστρακισμό» του από την Κουμουνδούρου, δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες του. Δεν έχουν περάσει παρά μόλις λίγες εβδομάδες από τότε που αποχώρησαν οι δύο από τους πέντε βουλευτές που τον ακολούθησαν, η Κυριακή Μάλαμα και Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Και μάλιστα, με βαριές κατηγορίες εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη.

Επίσης, με τον ίδιο σκληρό τρόπο, αποχώρησε ο στενός του συνεργάτης από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Οικονόμου, που τον χαρακτήρισε «Ραζίμ Αλία, με πισίνα στις Σπέτσες». Αυτό ήταν το «κερασάκι στην τούρτα» της εσωκομματική έντασης, η οποία ξεκίνησε από πέρσι, όταν ο Ευάγγελος Αντώναρος και αρκετά ακόμα στελέχη, κατήγγειλαν την ύπαρξη φράξιας από τα στελέχη της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ.

Αν κάποιος συνυπολογίσει την ένταξη του Κινήματος Δημοκρατίας στο ακραία φιλελεύθερο και συντηρητικό ευρωκόμμα του Εμανουέλ Μακρόν, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κασσελάκης δεν απέκλεισε συμμετοχή σε μια μελλοντική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία - χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη - και το δραματικό μήνυμα με το οποίο ανακοίνωσε το Συνέδριο του κόμματος, τότε μπορεί να καταλάβει την έντονη ανησυχία των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας για το αύριο.

Χώρια που στο πολιτικό «κάδρο» μπήκε η Μαρία Καρυστιανού, την οποία αρκετά στελέχη του κόμματος Κασσελάκη φέρονται πως προσπαθούν να προσεγγίσουν.

Ο Στέφανος θέλει «ξεκαθάρισμα»

Το τελευταίο διάστημα, ήταν η πρώτη φορά ο «αμεσοδημοκράτης» επικεφαλής του κόμματος, δέχονταν τόσο έντονα εσωκομματικά «πυρά». Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη στη σκληρή κριτική, ήρθε με ένα πεντάλεπτο βίντεο τον Δεκέμβριο. Μέσω αυτού, προκήρυξε έκτακτο Συνέδριο για τις αρχές Φεβρουαρίου, πετώντας στα μέλη το «μπαλάκι» για το «αν και πώς» θα συνεχίσει να υπάρχει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Και κάπου εκεί, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν να πιστεύουν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης αναζητά διέξοδο, ακόμα και με τη διάλυση του κόμματος που ίδρυσε πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανασταλεί η λειτουργία του Κινήματος Δημοκρατίας.

Όμως, ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας, έχοντας πιο συγκεντρωτική λειτουργία και ο ίδιος «ελεύθερα χέρια» να λαμβάνει αποφάσεις. Επίσης, θέλει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα των πιθανών συνεργασιών, αλλά και της φυσιογνωμίας του κόμματος, εγκαταλείποντας οριστικά κάθε σύνδεση με την Αριστερά.