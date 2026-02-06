Από την υπερχείλιση του ποταμoύ η κυκλοφορία στον δρόμο προς τα Καλυβάκια γίνεται με μεγάλη προσοχή.

Ο Αλφειός ποταμός στην Ηλεία είναι πλέον στα όρια υπερχείλισης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών. Μάλιστα έχει ήδη υπερχειλίσει πίσω από τα αναχώματα και πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή των Καλυβακίων. Η κυκλοφορία στον δρόμο προς τα Καλυβάκια διεξάγεται με προσοχή και με επιτήρηση από την Πολιτική Προστασία και την Αστυνομία. Στο video που ακολουθεί, αποτυπώνεται η κατάσταση του Αλφειού από το χωριό Δαφνούλα.

{https://youtube.com/shorts/IJcn4Eu8RKE}

Παράλληλα, με επείγουσα ανακοίνωση, ο δήμος Ήλιδας ενημέρωσε ότι τα θυροφράγματα της Λίμνης Πηνειού άνοιξαν για την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού, με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εκτόνωση του φράγματος. Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες περιουσιών κοντά στην παλιά κοίτη του Πηνειού καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών

Απαγόρευση προσέγγισης σε παραποτάμια σημεία που θα δεχτούν τα νερά.

Αποφυγή διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.

Απομάκρυνση κοπαδιών και λοιπών ζώων από τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7ubjozmy8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

