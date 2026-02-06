Ο Αλφειός ποταμός στην Ηλεία είναι πλέον στα όρια υπερχείλισης μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών. Μάλιστα έχει ήδη υπερχειλίσει πίσω από τα αναχώματα και πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή των Καλυβακίων. Η κυκλοφορία στον δρόμο προς τα Καλυβάκια διεξάγεται με προσοχή και με επιτήρηση από την Πολιτική Προστασία και την Αστυνομία. Στο video που ακολουθεί, αποτυπώνεται η κατάσταση του Αλφειού από το χωριό Δαφνούλα.
Παράλληλα, με επείγουσα ανακοίνωση, ο δήμος Ήλιδας ενημέρωσε ότι τα θυροφράγματα της Λίμνης Πηνειού άνοιξαν για την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού, με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εκτόνωση του φράγματος. Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες περιουσιών κοντά στην παλιά κοίτη του Πηνειού καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών
- Απαγόρευση προσέγγισης σε παραποτάμια σημεία που θα δεχτούν τα νερά.
- Αποφυγή διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.
- Απομάκρυνση κοπαδιών και λοιπών ζώων από τις περιοχές υψηλού κινδύνου.
«Καμπανάκι» από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στα ποτάμια
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχει τεθεί από το μεσημέρι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, αναμένεται τις επόμενες ώρες σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων σε ποτάμια και παραποτάμιες περιοχές της περιοχής. Η δημοτική αρχή απευθύνει σαφή έκκληση προς επαγγελματίες και πολίτες να τηρήσουν πιστά τα μέτρα πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι καλούνται να απομακρύνουν άμεσα ζωικό κεφάλαιο, γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό από ζώνες υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση ή δραστηριότητα κοντά σε αναχώματα και κοίτες ποταμών, καθώς και να μην κάνουν χρήση ιρλανδικών διαβάσεων. Ο Δήμος τονίζει ότι η ασφάλεια όλων προϋποθέτει αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ παραμένει σε συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.