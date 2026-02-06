Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 17χρονου από τις αστυνομικές αρχές της Ήλιδας για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύμα ανήλικη μαθήτρια, έπειτα από καταγγελία γονέα αναφέρει το patrisnews.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το καλοκαίρι του 2025 ο νεαρός φέρεται να διαμοίρασε ψηφιακό υλικό που απεικονίζει την ανήλικη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η διεύθυνση του σχολείου της μαθήτριας ενημερώθηκε για να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους μαθητές.