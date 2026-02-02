Η άνοδος της στάθμης του νερού έχει θέσει σε «συναγερμό» τους δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρέστενων.

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η μεγάλη άνοδος της στάθμης του νερού στον Αλφειό ποταμό στην Ηλεία. Η κύρια ανησυχία στρέφεται στα ύδατα που κατεβαίνουν από την περιοχή της Αρκαδίας, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η στάθμη του ποταμού παρουσιάζει αισθητή άνοδο, με εντονότερη πίεση στο τμήμα από τον Λάδωνα και νοτιότερα.

Απόψε, συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Πύργου πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα του Αλφειού, με στόχο την αποτίμηση της κατάστασης και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος υπερχείλισης και εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου δήλωσε στο ilialive.gr ότι πραγματοποιήθηκε άμεση παρέμβαση με στόχο να διασφαλιστεί πως τουλάχιστον μέχρι το πρωί, τα νερά του ποταμού δεν θα ξεφύγουν από την κοίτη του. «Κάναμε μία μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το πρωί δεν θα περάσει το ποτάμι, δεν θα μπει μέσα στα αυλάκια για να πλημμυρίσει την περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για περαιτέρω ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αύριο θα ελέγξουμε και πάλι την κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, καθώς περιμένουμε νέα φαινόμενα», υπογραμμίζοντας ότι οι όμοροι δήμοι με τον Αλφειό παραμένουν σε επιφυλακή.

Οι αρμόδιοι θα επιτηρούν την στάθμη του ποταμού διαρκώς, ενώ τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις θα αποφασίζονται με βάση τις μεταβολές στη στάθμη και την πορεία των καιρικών φαινομένων, με στόχο την προστασία των περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού.

Υπενθυμίζεται ότι η υπερχείλιση του Αλφειού ποταμού δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, με τις Αρχές να λαμβάνουν συνεχώς μέτρα για την προστασία των γύρω περιοχών.