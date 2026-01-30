Διερευνάται αν τα νεκρά πρόβατα σχετίζονται με τον ιό της ευλογιάς.

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης στον Αλφειό ποταμό στην Ηλεία . Άγνωστη είναι μέχρι στιγμής η αιτία της θανάτωσής τους, με τις αρχές να ερευνούν αν πρόκειται για ευλογιά των προβάτων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφρορίες, το φαινόμενο της απόρριψης νεκρών ζώων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Πριν λίγες μέρες, νεκρά αιγοπρόβατα είχαν εντοπιστεί στην περιοχή του Επιταλίου Ηλείας. Κλιμάκιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας προχώρησε στην περισυλλογή των προβάτων που δεν παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού, στο πλαίσιο των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με βασικό στόχο να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ευλογιάς.

Παράλληλα, υπήρξε και εισαγγελική παρέμβαση, τόσο για τη συγκεκριμένη υπόθεση όσο και για τις καταγγελίες που αφορούν παράνομες μεταφορές ζώων προς σφαγεία κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.