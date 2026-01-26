Αντικείμενο η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων.

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ευλογιά των προβάτων.

Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αναφέρει η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Έως τώρα έχουν θανατωθεί 472.928 ζώα στο πλαίσιο των μέτρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 23 Ιανουαρίου.

Επίσης, έχουν επιβεβαιωθεί 2.061 κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.559 εκτροφές. Από τις 10 έως τις 18 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές:

Αιτωλοακαρνανία 5

Αχαΐα 3

Ηλεία 3

Καρδίτσα 2

Πιερία 2

Ροδόπη 1