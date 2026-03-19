Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν «βολές» μεταξύ του υπουργού Υγείας και του 34χρονου που μηνύθηκε από τον πρώτο για συκοφαντική ανάρτηση σε βάρος του στο Tik Tok.

Με νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επανήλθε στην υπόθεση του 34χρονου από το Αιτωλικό, ο οποίος τον μήνυσε για συκοφαντική ανάρτηση στο TikTok. Στην ανάρτηση, ο νεαρός έκανε λόγο για «μίζες» του υπουργού.

Ο Γεωργιάδης επικαλείται δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του κινήματος «Αγωνιστές», είχε στο παρελθόν συνεργασία με τον καταδικασθέντα για ηγετικό ρόλο στη Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, και είχε τοποθετηθεί σε θέση τομεάρχη στο εθνικό κόμμα «Έλληνες» που προσπάθησε να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές του 2023. Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει «Εντωμεταξύ αυτό το @Karditsastakra που αναπαράγουν διαρκώς οι αριστεροί επειδή επιτίθεται στην Κυβέρνηση, αποθεώνει αυτόν στον οποίο έκανα μήνυση προχθές, παραβλέποντας ότι είναι δημόσιος υποστηρικτής του @IliasKasidiaris. Μπροστά στο να ρίξουν τον Μητσοτάκη, ο Κασιδιάρης μία χαρά τους κάνει… αλλά θα μετρηθούμε πάλι στις εκλογές του χρόνου».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2032918322321244165}

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Μπαρχαμπάς σύμφωνα με το agriniopress.gr απαντά μέσω TikTok, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία του με το κόμμα του Κασιδιάρη ήταν σύντομη πριν από έξι χρόνια, πως ποτέ δεν υπήρξε υποψήφιος με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Παράλληλα δηλώνει «Ελληνας πατριώτης» κι έτοιμος να κατέβει στις επόμενες εκλογές. «Δεν μπορεί να με συνδέει με άτομα που δεν είχα ποτέ σχέση και που δεν έχω την παραμικρή επαφή εδώ και χρόνια, επειδή κάθισα 2 μήνες στο κόμμα τους πριν από 6 χρόνια. Και φυσικά δεν ήμουν ποτέ υποψήφιος ούτε με τον Κασιδιάρη αλλά ούτε και με κανένα άλλο κόμμα, δεν έχω υπάρξει ποτέ υποψήφιος με κάποιον συνδυασμό και αν θέλετε ψάξτε το δεν θα βρείτε τίποτα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, έχει και η προπαγάνδα και η λάσπη τα όρια της. Διαφωνεί ο Γεωργιάδης μαζί μου ας πει ελεύθερα ότι θέλει αλλά όχι και τέτοια ψευδή», αναφέρει μεταξύ άλλων.

{https://www.tiktok.com/@gerasimos_hc/video/7617905637657169174}