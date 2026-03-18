Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρεί να πείσει, ότι οι υποκλοπές δεν είναι δα και κανένα μεγάλο έγκλημα καθώς και ότι δεν συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία.

Μείζον πολιτικό θέμα προκαλούν οι κυνικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τις υποκλοπές. Ο υπουργός Υγείας έδωσε ένα τηλεοπτικό ρεσιτάλ κυνισμού, επιχειρώντας να πείσει τους πολίτες, ότι οι υποκλοπές αποτελούν μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας και δεν πρέπει να προκαλούν αγανάκτηση.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «όποιος κάνει τη δική μου δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν του παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά. So simple as that (τόσο απλό)». Προσέθεσε ότι «η Apple έχει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει ό,τι έχει το τηλέφωνό σου; Τι συζητάμε; Το τηλέφωνο το 2026; Είναι τελείως αδιάφορο». Τέλος, ως γνήσιος influencer, δεν παρέλειψε να δώσει τη συμβουλή του στους τηλεθεατές: «Να προσέχετε τα τηλέφωνα να μην έχουν τίποτα που έχει σημασία».

Έντονη αντίδραση Ανδρουλάκη

Οι δηλώσεις του Άδωνι προκάλεσαν (εύλογα) την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες». Ο Ανδρουλάκης επισήμανε ακόμα ότι «εάν οποιοσδήποτε υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μιας άλλης κυβέρνησης, είχε ξεστομίσει αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε παραιτηθεί από την πίεση των μέσων και της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα το πρωί».

Ανήσυχη η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση είναι όλο και πιο ανήσυχη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ένα σκάνδαλο, το οποίο όχι μόνο δεν έκλεισε, όπως τόσες φορές ανακοίνωσαν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά έχει μπει πια σε νέα φάση. Οι βαριές καταδίκες σε 126 χρόνια φυλάκιση που επέβαλε το Πλημμελειοδικείο και η απόφαση του ζητήσει νέα έρευνα σχετικά με τη διάπραξη κακουργημάτων, όπως η κατασκοπία, δημιούργησαν νέα δεδομένα για την υπόθεση, ασκώντας πολύ μεγάλη πίεση στους εμπλεκόμενους. Δεν είναι τυχαίο, ότι μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δήλωσε, ότι η εταιρία του έχει πουλήσει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator μόνο σε κυβερνήσεις. Η δήλωση Ντίλιαν σημαίνει, ότι και στην Ελλάδα το Predator χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση.

Η πίεση προς τους εμπλεκόμενους θα κλιμακωθεί με την υποβολή αγωγών από θύματα των υποκλοπών για αποζημιώσεις μαμούθ. Η απειλή για τα περιουσιακά στοιχεία, που μπορεί να ξεκινήσει από το πάγωμά του, ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Και αυτό είναι που ανησυχεί πάρα πολύ την κυβέρνηση

Η κυνική γραμμή

Είναι προφανές πια, ότι η μέχρι τώρα κυβερνητική γραμμή δεν στέκεται καθόλου. Έτσι κι αλλιώς, ο ισχυρισμός ότι αυτή τη υπόθεση αφορά αποκλειστικά ιδιώτες, ήταν καταφανώς προσχηματικός. Η διαφορά είναι ότι μετά τη δήλωση Ντίλιαν αυτή η γραμμή δεν μπορεί να σταθεί ούτε ως πρόσχημα. Κάπου εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο Άδωνις με την ιδιαίτερη άνεση που έχει να λέει πράγματα, που άλλοι δεν τολμούν.

Ο Άδωνις δεν δίνει έμφαση στην αθωότητα της κυβέρνησης. Επιχειρεί να πείσει, ότι οι υποκλοπές δεν είναι δα και κανένα μεγάλο έγκλημα καθώς και ότι δεν συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία. Είναι μια «αδιάφορη υπόθεση». Πρόκειται για μια επίδειξη κυνισμού, που έχει ως στόχο να κανονικοποιήσει εγκληματικές δραστηριότητες και να εθίσει την κοινωνία στην αμοραλστική λογική του «έτσι είναι αυτά τα πράγματα». Μια λογική, που υποσκάπτει τη δημοκρατία και καλλιεργεί την ανοχή σε κάθε είδους παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Βεβαίως, στην κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, ο Άδωνις επικαλέστηκε την προστασία των προσωπικών δεδομένων του. Τα δικά του προσωπικά δεδομένα δεν είναι λοιπόν αδιάφορη υπόθεση…

Έκθετη κυβέρνηση

Το μπαλάκι είναι πλέον στην κυβέρνηση. Πώς τοποθετείται απέναντι στις δηλώσεις Γεωργιάδη; Υιοθετεί την κυνική γραμμή, ότι οι υποκλοπές δεν είναι και κανένα σπουδαίο ζήτημα; Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σιωπή είναι συνενοχή.





