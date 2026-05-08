Η στοχοποίηση του Νίκου Δένδια από τους Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη προϊδεάζει πως η αντιπαράθεση στη ΝΔ για την επόμενη μέρα μόλις ξεκινά. Ο ρόλος του Παύλου Μαρινάκη.

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές - δεν είναι κάτι εύκολο - θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα», είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ομιλίας του, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χθες, στη Βουλή. Η φράση αυτή ήταν αρκετή από μόνη της - αν και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τόνισε «όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα» - για να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα.

«Λάδι στη φωτιά» έριξε αναμφίβολα οι Θάνος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου άφησε αιχμές προς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα, παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητα τους. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι «φωτογράφιζε» τον Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός Υγείας το έκανε πιο ξεκάθαρο. «Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, βάζοντας για τα καλά στο «κάδρο» τον Νίκο Δένδια, ο οποίος βρισκόταν στην Πορτογαλία. Αιχμές άφησε και σήμερα, από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, λέγοντας: «υπάρχουν κάποιοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν».

Το ερώτημα μετά και τις επιθέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη εναντίον του υπουργού Άμυνας είναι αν και πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Δένδιας.

Για την ώρα, πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης μιλά για υπουργούς που όντως δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μαξίμου στοχοποιεί Δένδια - Τι κρύβουν οι βολές από Γεωργιάδη και Πλεύρη

Ο Βασίλης Σκουρής σημειώνει σήμερα στη στήλη του, «Παιχνίδια Εξουσίας» πως χωρίς το «πράσινο φως» του πρωθυπουργού δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι επιθέσεις στον υπουργό Άμυνας.

Αναλυτικά:

Ενώπιον μιας ενδοκυβερνητικής αντιπαράθεσης με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μετά τις επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Δένδια.

Επιθέσεις που έγιναν μάλιστα παρουσία του πρωθυπουργού, γεγονός που καθιστά το γεγονός περισσότερο σημαντικό. Χωρίς, άλλωστε, το «πράσινο φως» ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του πρωθυπουργού οι επιθέσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόταν θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου -ενώ τώρα η «υπόγεια» υποστήριξη του στις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή.

Η στοχοποίηση του υπουργού Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη προϊδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη ΝΔ για την επόμενη μέρα μόλις ξεκινά.

Ο Νίκος Δένδιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο «δελφίνο» αλλά και τον «δελφίνο» εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος σε λίγο συμπληρώνει δέκα έτη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του υπουργού Άμυνας για την επόμενη μέρα στη ΝΔ όταν έρθει η ώρα της αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει περισσότερο ως συνεχιστής της πολιτικής του πρωθυπουργού με τις αναγκαίες βεβαίως αναπροσαρμογές, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δείχνει να είναι απολύτως ταυτισμένος μαζί του. Ο δε Άδωνις Γεωργιάδης συγκροτεί μέσω των συνεχών παρεμβάσεών του όλο το προηγούμενο διάστημα συγκροτεί τη δική του «δεξιά πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα διεκδικήσει την ηγεσία, ενώ παρόν στην επόμενη μέρα εκτιμάται ότι θα είναι και ο Βασίλης Κικίλιας που στηρίζει τον πρωθυπουργό και δεν ανοίγει ακόμα τα χαρτιά του.

Το ερώτημα μετά και τις επιθέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη εναντίον του υπουργού Άμυνας είναι αν και πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Δένδιας. Οι γνωρίζοντες σημειώνουν πως ο υπουργός Άμυνας έχει αποφύγει επιμελώς να ανοίξει πρώτος τον εσωκομματικό πόλεμο, πως δεν είναι αυτός που «χειρών αδίκων ήρξατο». Και πως πλέον δικαιολογείται να απαντήσει στις εναντίον του επιθέσεις, ανεξαρτήτως εάν και πότε θα το πράξει. Εκείνο που αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο είναι πως στο Συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου) θα παρουσιάσει το δικό του «Μανιφέστο», τη δική του πολιτική πλατφόρμα για τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία.

Πολιτικοί παρατηρητές πάντως επιμένουν πως η τακτική των επιθέσεων κατά του Νίκου Δένδια τον ισχυροποιεί ως τον εναλλακτικό πόλο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θέτει απέναντι στο κυβερνών κόμμα και πολλούς «καραμανλικούς» εξ εκείνων που δεν έχουν ενσωματωθεί στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση η αντιπαράθεση των «δελφίνων» για την επόμενη μέρα στο νυν κυβερνών κόμμα περνάει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο.

Μαρινάκης: Οι υπουργοί πρέπει ιδρώνουν τη φανέλα

«Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν ιδρώνουν. Είπε το αυτονόητο που και ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β ‘ Αθηνών, υπουργός και πάνω από όλα ένα στέλεχος της ΝΔ που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή.

«Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς, τους δημοσιογράφους και την κοινωνία και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες, σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα ακόμα πιο μπροστά. Θεωρώ ότι είναι κάτι που έπρεπε να ειπωθεί από τον Πρωθυπουργό.

Ήταν σαφές. Έχουμε βιώσει περιόδους με μονοθεματική επικαιρότητα, χαρακτηριστικότερη περίοδος ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο με το ατύχημα των Τεμπών. Με αφορμή την επέτειο της τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια, παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, γιατί είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπαρκτό θέμα, ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις και τον πόνο των ανθρώπων αυτών που θέλουν δικαίωση, όπως όλη η κοινωνία.

Άρα με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες, οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά», πρόσθεσε.

«Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένω στέλεχος της κυβέρνησης, πέρα από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, είσαι και πολιτικό στέλεχος.

Και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι να ιδρώνουμε τη φανέλα. Προφανώς, αυτό δεν έχει μόνο τη διάσταση της επικοινωνιακής παρουσίας σε Μέσα, έχει και τη διάσταση της παρουσίας στις περιοχές. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει μόνο παρουσία μόνο στα Μέσα. Την ατζέντα τη διαμορφώνει η κοινωνία. Τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να είναι η δική μας ατζέντα», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων, αν θεωρεί ότι «φωτογραφήθηκε» ο Νίκος Δένδιας από τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. «Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή είναι λάθος να εστιάζεται σε έναν υπουργό ή ένα πρόσωπο», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας, αλλά επειδή επικοινωνώ μαζί του, νομίζω ότι η κουβέντα έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά».

Σχετικά με το αν υπάρχει εμμονή του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δενδια είπε ότι: «Δεν υπάρχει. Όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, που ενδιαφέρει τον κόσμο, που μας ακούει, τότε μόνο κακό κάνει. Είναι πρωτοφανής γεωπολιτική συγκυρία, υπάρχει ανησυχία για το πως θα επηρεαστεί η καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά. Τεράστιες επιτυχίες και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Στόχος να μένουμε σε αυτό. Όλες οι άλλες συζητήσεις δεν αφορούν».

Τα γαλάζια «καρφιά» φτάνουν στο Μαξίμου

Προφανώς έχει σημασία και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος για το ποιος τελικά «ιδρώνει» και ποιος όχι τη φανέλα, δίνοντας τροφή για περαιτέρω σχόλια.

Ακόμα μεγαλύτερη σημασία, όμως, έχουν οι λύσεις που προτείνουν.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας εκ των πέντε υπογραφόντων της δημόσιας παρέμβασης για το επιτελικό κράτος, πέταξε το «μπαλάκι» με τον πιο αιχμηρό τρόπο στον πρωθυπουργό.

«Η ευθύνη του σχηματισμού της κυβέρνησης ανήκει στον πρωθυπουργό. Ο κάθε υπουργός κρίνεται από το αποτέλεσμα που φέρνει στο χαρτοφυλάκιό του και τη δημόσια στάση του. Κάποιοι μιλάνε πάρα πολύ και κάνουν λάθη, κάποιοι μιλούν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους», είπε αρχικά ο βουλευτής Αχαΐας και πρόσθεσε με δηκτικό τρόπο στο OPEN: «Αν κρύβονται κάποιοι, να τους αλλάξει (σ.σ. ο πρωθυπουργός) και να βάλει άλλους».

Όσο για τον χαρακτηρισμό «αντάρτης» που του απέδωσαν οι παρουσιαστές, Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης απάντησε: «Προτιμώ ανησυχούντας»