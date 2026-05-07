Τα πρώτα καρφιά που αποκαλύπτουν το κλίμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν στην ΚΟ που είναι σε εξέλιξη. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης πρότεινε απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού και άφησε αιχμές προς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα, παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητα τους.

Κάποιοι εξέλαβαν αυτή την αναφορά, ως αιχμή προς τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, όπως και η εξής αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη: «Δεν ιδρώνουν όλοι την φανέλα.Κάποιοι θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν».

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε με νόημα:

«Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ και κάποιος υπουργός μπορεί να πάει και στη σελήνη για να αποφύγει κάποια κρίση. Είμαστε τρεις κατηγορίες υπουργοί:

⁠αυτοί που βγαίνουμε και δίνουμε μάχη

⁠άλλοι που βγαίνουν μόνο για την ατζέντα τους και δεν απαντούν για τίποτα άλλο

Και κάποιοι άλλοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ. Κάποιος μπορεί να πάει και στη σελήνη για να αποφύγει μια κρίση».

«Πυρά» από τον Βλάχο

Με καταγγελτικό τόνο, αλλά χωρίς οξύτητα, άσκησε κριτική στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ο Γιώργος Βλάχος, υποστηρίζοντας ότι στο θέμα της τεκνοθεσίας «μας κορόιδεψαν οι καθηγήτριες».

Απάντηση στον Γιώργο Βλάχο, έδωσε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι δεν μας κορόιδεψε κανείς και πως το θέμα αυτό ίσχυε και πριν τον νόμο.

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Οικονόμου. «Είμαστε και λαϊκοί και φιλελεύθεροι», δήλωσε όσον αφορά στον ιδεολογικό χαρακτήρα της ΝΔ. Έκανε λόγο για προβλήματα με το χρηματιστήριο ενέργειας και λάθη στην αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι παράγεται πλούτος, αλλά μεγάλο τμήμα της κοινωνίας διακατέχεται από το αίσθημα της ματαίωσης γιατί δεν διαχέεται η ανάπτυξη.

«Δεν μπορούμε να καθορίζουμε τις πολιτικές μας μόνο με κουτάκια», είπε επίσης, σε μία έμμεση αιχμή κατα του κ.Σκέρτσου.

Μαρκόπουλος: Και εγώ έχω διαφωνήσει με τον Σκέρτσο, όμως εκφράζει θέσεις. Οι υπόλοιποι;

«Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και πρόσθεσε: «Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για να και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια».

Μηταράκης: Να υπάρχει σαφής ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή

«Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη το Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023.

Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή», είπε από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης.

Βαρτζόπουλος: Θα πρέπει να προστατευτούμε από την κ. Κοβέσι

«Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε. Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα», είπε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Βορίδης: Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή

«Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του.

Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια.

Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή», είπε ο Μάκης Βορίδης και πρόσθεσε: «Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.

Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό».

Στύλιος: Όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή

«Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιοδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι», είπε ο Γιώργος Στύλιος.

Καιρίδης: Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές

«Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και απόδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη - προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια», τόνισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Στυλιανίδης: Οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε διορθώνουν

«Οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών της Δημοκρατίας μας, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και συμβάλλοντας στην μετάβαση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον», τόνισε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Γιόγιακας: Ιδρώνω τη φανέλα – Η παρέμβαση Μητσοτάκη

«Να αναφερθώ στο ρόλο του βουλευτή, είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω», είπε ο Βασίλης Γιόγιακας και έκανε αναφορά στο συμβάν με τον Ταχιάο.

Σε εκείνο το σημείο έκανε παρέμβαση ο πρωθυπουργός, λέγοντας: «Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια, σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει την αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».