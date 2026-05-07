Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναλαμβάνει ο καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, ο οποίος επελέγη ύστερα από πρόταση διεθνούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Ο κ. Κατσής διαθέτει μακρά ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία στον χώρο της Στατιστικής και της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού τίτλου στη Στατιστική από το George Washington University των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου φοίτησε με πλήρη υποτροφία, ενώ ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του διαδρομής δίδαξε στα Πανεπιστήμια του Toledo στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου υπηρέτησε ως καθηγητής από το 2004 έως πρόσφατα. Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2026 διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας εκλεγεί δύο φορές στο ανώτατο διοικητικό αξίωμα του Ιδρύματος.

Κατά τη θητεία του, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διεύρυνε σημαντικά τη λειτουργία και το ακαδημαϊκό του αποτύπωμα, ενσωματώνοντας Σχολές και Τμήματα των πρώην ΤΕΙ, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές συμμαχίες και προωθώντας τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών με στόχο την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Παράλληλα, ο νέος Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ έχει εργαστεί ως στατιστικός σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα σε ζητήματα που αφορούν τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται κυρίως στη Bayesian Στατιστική, στα οικονομικά της εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική έρευνα και στις εφαρμογές στατιστικών κατανομών στις τηλεπικοινωνίες.

Οι επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει ως εταίρος ή συντονιστής σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων με εθνική και διεθνή χρηματοδότηση, τα οποία εστιάζουν σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, κοινωνικής ευαλωτότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης.