Ισχυρή αύξηση κατέγραψε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Μάρτιο 2026, με τα επιβατικά να ενισχύονται κατά 15,7% και τα επαγγελματικά οχήματα να σημειώνουν ακόμη υψηλότερη άνοδο.

Η ελληνική αγορά καινούργιων οχημάτων συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει σε θετική τροχιά παρά τις ευρύτερες πιέσεις στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ανήλθαν σε 14.713 ταξινομήσεις έναντι 12.719 τον Μάρτιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,7%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς η αγορά διαμορφώθηκε στις 34.815 μονάδες, αυξημένη κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η δυναμική στα επαγγελματικά οχήματα, με τα καινούργια φορτηγά να φτάνουν τις 1.217 ταξινομήσεις τον Μάρτιο, καταγράφοντας άλμα 41%, ενώ στο τρίμηνο η άνοδος αγγίζει το 34,3%. Αντίστοιχα, τα λεωφορεία σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 48,1% για τον μήνα, αν και σε μικρότερη απόλυτη βάση, φτάνοντας τις 77 μονάδες.

Σημαντική παραμένει και η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, με τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) να διαμορφώνονται στις 1.016 ταξινομήσεις τον Μάρτιο, αυξημένα κατά 31,1%, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) έφτασαν τις 780 μονάδες, με άνοδο 16,4%. Συνολικά, οι ταξινομήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων (BEV και PHEV) ανήλθαν στις 1.796, καταγράφοντας αύξηση 24,3% σε μηνιαία βάση, ενώ στο τρίμηνο η αγορά ηλεκτροκίνησης παρουσιάζει άνοδο 13,7%, ένδειξη σταθερής διείσδυσης αλλά όχι ακόμη εκρηκτικής ανάπτυξης.

Σε επίπεδο κατηγοριών, η κυριαρχία των SUV παραμένει καθοριστική για τη διαμόρφωση της αγοράς. Τα SUV συνολικά αγγίζουν μερίδιο 69,7% τον Μάρτιο, έναντι 62% πέρυσι, με τα B-SUV να ενισχύονται στο 40,3% και τα C-SUV στο 20,6%. Αντίθετα, οι παραδοσιακές κατηγορίες μικρότερων αυτοκινήτων υποχωρούν αισθητά, με τα A-segment να πέφτουν στο 4,4% από 10% ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε μεγαλύτερα και πιο ευέλικτα crossover.

Στο τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου η εικόνα παραμένει αντίστοιχη, με τα B-SUV να διατηρούν την πρώτη θέση με 38,5% και τα συνολικά SUV να φτάνουν το 68,8% της αγοράς, αφήνοντας περιορισμένο χώρο σε όλα τα υπόλοιπα segments. Η τάση αυτή αποτυπώνει μια αγορά που μετατοπίζεται διαρκώς προς τα ψηλότερα αμαξώματα, με έμφαση στην πρακτικότητα και την αίσθηση ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα, τα υβριδικά παραμένουν κυρίαρχα, φτάνοντας το 55,2% τον Μάρτιο και 57,2% στο τρίμηνο, ενώ η βενζίνη υποχωρεί αισθητά στο 28,6% και το diesel περιορίζεται στο 2%. Τα αμιγώς ηλεκτρικά ανεβαίνουν οριακά στο 6,9% για τον μήνα, επιβεβαιώνοντας μια σταδιακή αλλά σταθερή μετακίνηση προς την ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως ακόμη ριζική ανατροπή των ισορροπιών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά εμφανίζει πιο συγκρατημένη εικόνα, με οριακή αύξηση 1,4% τον Φεβρουάριο στην ΕΕ και πτώση στο δίμηνο, γεγονός που καθιστά την ελληνική επίδοση σχετικά ισχυρή στο τρέχον περιβάλλον.