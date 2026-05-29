Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στους άνδρες υποχώρησε στο 5,9% τον Απρίλιο του 2026 από 7,3% έναν χρόνο πριν, ενώ στις γυναίκες αυξήθηκε στο 13,7% από 11,0%, διατηρώντας τη σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο φύλων.

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ενώ αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση της ανεργίας στις γυναίκες, η οποία ανήλθε στο 13,7% από 11,0% έναν χρόνο νωρίτερα. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το 9,0% του Απριλίου 2025, αλλά χαμηλότερο από το 10,4% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα ή 6,3% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση καταγράφηκε σημαντική αποκλιμάκωση, καθώς ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 49.471 άτομα ή 9,9% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,1% σε ετήσια βάση και κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού, δηλαδή όσοι δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία, διαμορφώθηκαν σε 2.949.960. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 1,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, αλλά αυξημένος κατά 1,8% έναντι του Μαρτίου 2026.

Στις νεότερες ηλικίες 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 18,4%, καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με το 19,1% του Απριλίου 2025. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 25-74 ετών η ανεργία αυξήθηκε στο 9,0% από 8,4% έναν χρόνο νωρίτερα.