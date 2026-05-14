Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάρτιο του 2026, καθώς το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας αναμένεται να περάσει σταδιακά στις τιμές παραγωγού και τελικά στο «ράφι» για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία κατέγραψε ετήσια αύξηση 11,4% τον Μάρτιο, έναντι μείωσης 2,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση έφτασε το 14,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η μεγάλη άνοδος αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 18,6% σε ετήσια βάση και κατά 24% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο ενεργειακός τομέας, καθώς οι τιμές στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 52,5%, ενώ στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου σημειώθηκε αύξηση 36,5%.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στην αγορά, καθώς ο δείκτης θεωρείται πρόδρομος δείκτης πληθωρισμού. Οι αυξήσεις στο κόστος των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων μεταφέρονται συνήθως στην παραγωγή, στις μεταφορές και τελικά στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος ζωής και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό θεωρείται το γεγονός ότι η ενέργεια κατέγραψε ετήσια αύξηση 37,7% στο σύνολο του δείκτη, ενώ σε μηνιαία βάση η άνοδος έφτασε το 52,3%, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων σε βιομηχανία, τρόφιμα και μεταφορές.

Παράλληλα, οι ανατιμήσεις επεκτείνονται και σε άλλους κλάδους, όπως τα βασικά μέταλλα, τα χημικά προϊόντα και η βιομηχανία τροφίμων, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι οι πιέσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στην ενέργεια αλλά θα διαχυθούν ευρύτερα στην οικονομία τους επόμενους μήνες.

