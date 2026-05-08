«Η πολιτική της ΝΔ πρέπει να ανατραπεί», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου 2026, επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη ακρίβεια αποτυπώνει μια βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση που επιβαρύνει δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, με τις ανατιμήσεις να πλήττουν καίριους τομείς της καθημερινής ζωής:

4,4% στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά

13,8% στη στέγαση

10% στις μεταφορές

6,1% στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια

Πρόκειται για βασικές κατηγορίες δαπανών που δεν μπορούν να αποφευχθούν και καθορίζουν το πραγματικό κόστος διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό, η επιβάρυνση που βιώνουν οι πολίτες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνει ο γενικός δείκτης.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η σημερινή εικόνα δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης περιόδου ακρίβειας. Οι τιμές των τροφίμων έχουν ήδη εκτοξευθεί σε σχέση με το 2019, επιβαρύνοντας κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Με τη σειρά της, η Νέα Αριστερά προτείνει:

μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα

μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.

ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς

κατάργηση των φοροαπαλλαγών προς funds και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως

πραγματικούς ελέγχους στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια

Κατά τη Νέα Αριστερά, η κυβέρνηση φέρει ακέραιη πολιτική ευθύνη για τη διόγκωση της ακρίβειας. Με την ανοχή σε συνθήκες κερδοσκοπίας, τη διατήρηση υψηλών έμμεσων φόρων και την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών, έχει μετατρέψει το κόστος ζωής σε μόνιμο βάρος για τους πολλούς.