«Η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή βασικών αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης», αναφέρει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τα 30 προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος από τη Νέα Δημοκρατία.

«Επιλογών που οδηγούν στη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και στην περαιτέρω αυταρχικοποίηση του κράτους», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά συνεχίζει: «Ενδεικτικά, παρά την αποδεδειγμένη τοις πράγμασι απάτη των ιδιωτικών «πανεπιστημίων» χωρίς εγκαταστάσεις, καθηγητές και ουσιαστικά προγράμματα σπουδών -ιδρυμάτων κατάλληλων μόνο για να διορίζονται οι κάθε λογής «Μακάριοι» - ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα παραβίασε το Σύνταγμα, τώρα επιχειρεί να αλλάξει το άρθρο 16.

Ομοίως, στη χώρα που οι τίμιοι, φιλότιμοι και με αίσθηση δημοσίου συμφέροντος υπάλληλοι, όπως η κ. Τυχεροπούλου, διώκονται, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να καταλάβει κανείς ποιους υπαλλήλους θέλει να ξεφορτωθεί.

Ως Νέα Αριστερά τασσόμαστε απέναντι στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση και καλούμε τις δημοκρατικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις να μην προσφέρουν στον κ. Μητσοτάκη μια τόσο επικίνδυνη ευκαιρία».