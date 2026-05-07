Πέντε βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ.

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν ένα σημαντικό σταυροδρόμι για κάθε μαθητή, καθώς μέσα από αυτές δεν επιλέγεται απλώς μια σχολή, αλλά ουσιαστικά διαμορφώνεται ο πρώτος επαγγελματικός προσανατολισμός. Στη σύγχρονη εποχή, οι επαγγελματικές επιλογές δεν είναι στατικές, αλλά επηρεάζονται έντονα από την τεχνολογική εξέλιξη, την παγκοσμιοποίηση και τις ανάγκες της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό όπως επισημαίνου και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι σημαντικό οι μαθητές να μην επιλέγουν σπουδές μόνο με βάση τις βαθμολογικές απαιτήσεις ή την κοινωνική «φήμη» ενός επαγγέλματος, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές προοπτικές απασχόλησης, καθώς και το προσωπικό τους ενδιαφέρον. Ορισμένοι από τους τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και προοπτικές για το μέλλον είναι η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία και οι βιοεπιστήμες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τα οικονομικά επαγγέλματα που συνδυάζονται με ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, αναπτύσσονται και νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο, όπως ο σχεδιασμός εφαρμογών, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ανάλυση δεδομένων.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός δεν σημαίνει απλώς την επιλογή μιας σχολής, αλλά την κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου της εργασίας. Ένας μαθητής που γνωρίζει τις κλίσεις του και ενημερώνεται εμπεριστατωμένα για τις εξελίξεις έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει πιο ώριμες και συνειδητές επιλογές, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος και να χτίσει μια σταθερή και δημιουργική επαγγελματική ζωή.

Υπό το πρίσμα αυτής της φιλοσοφίας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα τα στοιχεία που γνωστοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) αναφορικά με τα επαγγέλματα και τους εργασιακούς τομείς που θα πρωταγωνιστήσουν έως το 2036 στην χώρα μας. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους δυναμικούς κλάδους που δημιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Πρώτος σε ανάπτυξη εμφανίζεται ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών με αύξηση περίπου 107% και πάνω από 27.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ακολουθούν οι κατασκευές με άνοδο 88% και περίπου 50.000 νέες θέσεις. Σημαντική δυναμική καταγράφει επίσης η βιομηχανία με πάνω από 66.000 νέες θέσεις, η φαρμακοβιομηχανία με αύξηση 61%, τα logistics με 34% και οι υπηρεσίες υγείας με 32%. Οι τομείς αυτοί θεωρούνται βασικοί «μοχλοί» ανάπτυξης και απασχόλησης για την επόμενη δεκαετία. Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η εγχώρια αγορά εργασίας στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και οι επιστημονικές γνώσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σε ποιους κλάδους οι μισθοί «σπάνε» το φράγμα των 2.000 ευρώ

Παράλληλα, οι ίδιοι κλάδοι συνδέονται άμεσα και με υψηλότερες αποδοχές στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά εμφανίζουν μέσους μισθούς περίπου 2.940 ευρώ, η ενέργεια 2.613 ευρώ, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 2.324 ευρώ, η έρευνα και ανάπτυξη 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία 2.108 ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ.

Η αύξηση των μισθών αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, που ενισχύουν τη ζήτηση για εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης. Συνολικά, 46 κλάδοι της οικονομίας προσφέρουν πλέον αποδοχές πάνω από τον μέσο όρο, με μεγάλο ποσοστό να αφορά τη μεταποίηση, ενώ σημαντική άνοδος καταγράφεται και σε παραδοσιακούς κλάδους όπως οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, για το μέλλον της εργασίας θεωρούνται κρίσιμες οι λεγόμενες «δεξιότητες του 21ου αιώνα». Αυτές περιλαμβάνουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό, την ικανότητα κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία. Εξίσου σημαντική είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και η δια βίου μάθηση, καθώς η αγορά εργασίας αλλάζει συνεχώς και απαιτεί συνεχή εξέλιξη των δεξιοτήτων.

Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα

Οι τομείς των επαγγελμάτων της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα διαμορφώνονται γύρω από δέκα βασικές κατευθύνσεις που συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη, τις νέες ανάγκες της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην κορυφή βρίσκεται ο τομέας της τεχνολογίας και του ψηφιακού κόσμου, που περιλαμβάνει την πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την ανάλυση δεδομένων, καθώς αποτελεί τον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο. Ακολουθεί η πράσινη οικονομία και η βιωσιμότητα, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Σημαντικός παραμένει ο τομέας του τουρισμού, του πολιτισμού και της φιλοξενίας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, ενώ η υγεία και η ευεξία περιλαμβάνουν ιατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα αλλά και υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας. Παράλληλα, η εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση, ενώ η αγροδιατροφή και οι νέες τεχνολογίες τροφίμων συνδυάζουν την παραγωγή με την καινοτομία. Ο τομέας των μεταφορών, των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας αναπτύσσεται λόγω του εμπορίου και της στρατηγικής θέσης της χώρας, ενώ τα χρηματοοικονομικά και οι επιχειρήσεις προσφέρουν επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης με σημαντικές αμοιβές. Οι κατασκευές, οι υποδομές και το real estate παραμένουν ισχυρός τομέας λόγω επενδύσεων και έργων, ενώ τέλος η δημιουργική βιομηχανία και τα μέσα ενημέρωσης εξελίσσονται μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία, περιλαμβάνοντας επαγγέλματα στον χώρο της διαφήμισης, του design και της παραγωγής περιεχομένου. Συνολικά, όλοι οι τομείς απαιτούν πλέον ψηφιακές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα και συνεχή εξέλιξη, καθώς η αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο τεχνολογικά καινοτόμα και ανταγωνιστική.

Ουσιαστικά οι επαγγελματικές προοπτικές της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα ευνοούν όσους συνδυάζουν σπουδές σε δυναμικούς κλάδους με ισχυρές δεξιότητες προσαρμογής και τεχνολογικής επάρκειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η εξειδίκευση και η συνεχής μάθηση αποτελούν το κλειδί για υψηλές αποδοχές και επαγγελματική εξέλιξη.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Το Ε.Β.Ε.Π. επενδύει σταθερά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων Ελλήνων του εξωτερικού και τη διασύνδεσή τους με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξετάζει και χαρτογραφεί τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Η ενσωμάτωση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν και της εθνικής οικονομίας».