Μιλώντας στην ΚΟ του κόμματος άσκησε εκ νέου κριτική στο επιτελικό κράτος.

Μηδενικό ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και αντικατάσταση επιδομάτων με έναν επιπλέον μισθό για την οικογένεια πρότεινε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης. Μιλώντας στην ΚΟ του κόμματος άσκησε εκ νέου κριτική στο επιτελικό κράτος ενώ σημείωσε:

Οι οικογένειες πιέζονται. Τα νέα ζευγάρια πιέζονται. Οι γονείς με μικρά παιδιά πιέζονται καθημερινά από το κόστος ζωής. Αν θέλουμε, λοιπόν, το κράτος να αποδείξει ότι ακούει, πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα. Μηδενισμό του ΦΠΑ για τρία χρόνια σε όλα τα βασικά είδη που χρησιμοποιούν τα μωρά.



* Πάνες.

* Βρεφικά γάλατα.

* Βρεφικές τροφές.

* Είδη φροντίδας.

* Αναγκαία προϊόντα για τους πρώτους μήνες και τα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού.

Να επιστρέψουμε στην κοινωνία όχι απλώς επιδόματα, αλλά πραγματική ανακούφιση εκεί όπου το κράτος δεν μπόρεσε ακόμη να προσφέρει επαρκείς υπηρεσίες. Γι’ αυτό πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την αντικατάσταση ενός μέρους των διάσπαρτων επιδομάτων με έναν στοχευμένο 13ο μισθό για τη χαμηλή και μεσαία εργαζόμενη οικογένεια. Όχι οριζόντια. Όχι χωρίς κριτήρια. Αλλά με εισοδηματικά, οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια.

Έναν 13ο μισθό που θα πηγαίνει σε αυτούς που δουλεύουν, πληρώνουν φόρους, μεγαλώνουν παιδιά, σηκώνουν ενοίκια, φροντιστήρια, λογαριασμούς και καθημερινές ανάγκες.

Μια καθαρή ετήσια ενίσχυση, αντί για δέκα μικρές αποσπασματικές παρεμβάσεις που συχνά δεν αλλάζουν την πραγματική ζωή του νοικοκυριού».