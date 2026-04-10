Η υπεράσπιση της τιμής του βουλευτή από τον «γαλάζιο» βουλευτή Αχαΐας.

Για «κοινοβουλευτική δημοκρατία χωρίς βουλευτές» κάνει λόγο (ΕΔΩ) ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ και πρώην υφυπουργός.

«Η κάθε εξουσία άλλωστε τείνει στο να μην αρέσκεται σε ελέγχους και να ενοχλείται από αυτούς.Προτιμά βουλευτές που επικυρώνουν αντί να παρεμβαίνουν. Όμως έτσι αποδυναμώνεται η Βουλή ως θεσμικός πυλώνας. Η αλήθεια είναι απλή: όταν απαξιώνεται ο βουλευτής, απαξιώνεται η επιλογή του πολίτη. Και όταν αποδυναμώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ενισχύεται η συγκέντρωση εξουσίας. Σε μια ώριμη δημοκρατία, το ζητούμενο δεν είναι λιγότεροι ή πιο βολικοί βουλευτές. Είναι βουλευτές με συνείδηση του ρόλου τους: να νομοθετούν υπηρετώντας τους πολίτες που εκπροσωπούν», αναφέρει μεταξύ άλλων στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα».

Μεγάλες αλήθειες για τη στάση του Μαξίμου έναντι των βουλευτών. Ίσως και έμμεση αυτοκριτική για τους βουλευτές της ΝΔ που εμφανίζεται μόνο και μόνο σαν «λόχος χειροκροτητών» κάθε φορά που ο πρωθυπουργός μιλάει στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση όμως, «ο Ανδρέας παίρνει τ' όπλο του» εναντίον του Μαξίμου εκφράζοντας και άλλους βουλευτές»...

Β.Σκ.