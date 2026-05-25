«Μέχρι τέλος του 2026 η συχνότητα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο θα είναι 5 λεπτά", δήλωσε» ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Με στεναχωρεί που ο Κ. Καραμανλής ήταν απών από το συνέδριο της ΝΔ. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της ΝΔ με αρχηγό τον Κ. Καραμανλή από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ενώ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, στον Αντώνη Σαμαρά και στη Μαρία Καρυστιανού.

Κόμμα Τσίπρα

«Ο κ. Τσίπρας θεωρώ ότι απευθύνεται σε θολά νερά δηλαδή θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιου είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας ‘15-‘19 για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει», είπε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα παρουσιαστεί αύριο στο Θησείο και συνέχισε: «Όταν κάποιος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώος στην πραγματικότητα σημαίνει ότι έχει έλλειψη ιδεολογίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Αλ. Τσίπρας που όντως προσπαθεί να τοποθετηθεί στον κεντρώο χώρο στην πραγματικότητα προσπαθεί να πει ότι εγώ σηματοδοτώ κάτι αντιπολιτευτικό απέναντι στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, προσπαθώ να μαζέψω κόσμο ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο οικονομικό, κοινωνικό, ιδεολογικό έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση της ΝΔ, δεν θέλει να ψηφίσει Κυρ. Μητσοτάκη και προσπαθεί να ψαρέψει από όλες τις δεξαμενές άρα τον βολεύει αυτή η ετικέτα του κεντρώου γιατί η ετικέτα του Κεντρώου δεν ενοχλεί ούτε τη μια πλευρά ούτε την άλλη. Εγώ θέλω να ανήκω σε μια παράταξη η οποία να πατάει καλά ιδεολογικά».

Για την κριτική Σαμαρά

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς τη ΝΔ, είπε: «Δεν συμφωνώ, είναι λάθος κριτική. Η ΝΔ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι σε μια σειρά από ταυτοτικά ζητήματα, μεταναστευτικό-προστασία συνόρων, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, φιλελεύθερη οικονομία, μείωση των φόρων και σε μια σειρά από αλλά ζητήματα τα οποία αφορούν τον ιδεολογικό πυρήνα έχει κάνει πολύ πιο ισχυρά βήματα από ότι πριν. Και σίγουρα όταν έχεις συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ δηλαδή όταν είσαι σε μια κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ σίγουρα το ιδεολογικό στίγμα εκείνης της κυβέρνησης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο το σημερινό. Δεν υπάρχει κανένα μεταλλαγμένο κόμμα, υπάρχει μια πλατιά παράταξη η οποία έχει πετύχει ποσοστά άνω του 40% τα οποία ουδέποτε μπορούσε να φανταστεί ο πολιτικός κόσμος πριν από λίγα χρόνια και αυτό είχε επιτευχθεί επειδή είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας, ξέρουμε που πατάμε και υλοποιούμε αυτά τα οποία έχουμε οραματιστεί για τη χώρα. Η εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδος η οποία χαίρει σεβασμό από συμμάχους αλλά και εχθρούς και η οποία δεν υπήρχε ποτέ την τελευταία πεντηκονταετία»

Για Καραμανλή

Για τον Κώστα Καραμανλή δήλωσε: «Με στεναχωρεί που ο Κ. Καραμανλής ήταν απών από το συνέδριο της ΝΔ. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της ΝΔ με αρχηγό τον Κ. Καραμανλή από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση».

Για τη Μαρία Καυστιανού

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν εξακολουθεί να βλέπει την κα Καρυστιανού μόνο ως μια μάνα που έχασε το παιδί της, απάντησε: «Η άποψή μου δεν αλλάζει. …Δεν θα κρίνω, ο κάθε γονιός βιώνει τον πόνο με τον δικό του τρόπο η Μαρία Καρυστιανού έχει επιλέξει αυτό τον τρόπο, δεν θα το κρίνω, προχωράμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα στελέχη στο κόμμα αυτό τα οποία πρέπει να αρχίσουν να εκφράζουν θέσεις και να κριθούν πολιτικά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στόχος μας η αυτοδυναμία»

«Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. … Οι δημοσκοπήσεις προφανώς δεν μας ικανοποιούν, κανέναν δεν ικανοποιούν, προσπαθούμε κάθε μέρα να κερδίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό. Το 2023 οι δημοσκοπήσεις δεν προέβλεπαν 41%. Έχουμε πολύ σκληρή μάχη μπροστά μας πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε», είπε στη συνέχεια.

«Ήρεμα νερά»

Ερωτηθείς αν πιστεύει στα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία, σημείωσε: «Για να έχεις «ήρεμα νερά» πρέπει να προετοιμάζεσαι για «ταραγμένες θάλασσες». Για να έχεις «ήρεμα νερά» θες ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Θέλεις ισχυρές φρεγάτες και μια αναδιοργάνωση του στόλου στο πολεμικό ναυτικό η οποία να επιτρέπει αντίδραση σε περίπτωση επεισοδίου και υπεροπλία στον αέρα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχοντας πετύχει υπεροχή σε αέρα και θάλασσα έχει φύγει από την εποχή της ηττοπάθειας, της φοβικότητας και είναι έτοιμη για οτιδήποτε. Όταν είσαι έτοιμος ο αντίπαλός σου θα σκεφτεί δύο και τρεις φορές να κάνει το οτιδήποτε».

«Βελτιώνεται η συχνότητα στα λεωφορεία»

Για τα λεωφορεία δήλωσε: «Βλέπουμε βελτίωση, σύμφωνα με την έκθεση του 1ου τετραμήνου του ΟΑΣΑ έχουμε σημαντική αύξηση δρομολογίων και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Έχουμε πιο πολλά δρομολόγια τα οποία πηγαίνουν πιο γρήγορα. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ σε 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων, τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου, σε αυτές τις γραμμές πέρυσι η συχνότητα ήταν 20 λεπτά σήμερα είναι 12 λεπτά και του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Η συχνότητα συνεχίζει να βελτιώνεται, περισσότερα λεωφορεία περισσότεροι οδηγοί αλλά και «καθαρές» λεωφορειολωρίδες. Επίσης φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούργια με λειτουργικό κλιματισμό. Τον Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι.

«Μέχρι τέλος του 2026 η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά»

Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο υπογράμμισε: «Ο ηλεκτρικός μετά από 20 χρόνια απέκτησε τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό. Μέχρι τέλος του 2026 η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά, ήταν 9 λεπτά πέρυσι, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούργιων συρμών, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία και με ασφάλεια».

Για το Μετρό, αντίστοιχα, τόνισε: «Οι γραμμές 2 και 3 το 2019 είχαν 40 συρμούς και με μια συχνότητα όχι ικανοποιητική. Από τους 40 συρμούς πήγαμε στους 52 και του χρόνου θα είμαστε στους 61 συρμούς αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα. Από τους 52 συρμούς σήμερα κλιματισμό έχουν οι 30 και βγάζουμε έργο φέτος για ανακατασκευή των παλιών συρμών που είχε προμηθευτεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να τους ανακαινίσουμε με σύγχρονο κλιματισμό».

Απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους

Για τα πατίνια είπε: «Επειδή έχουμε μια δυσκολία συμμόρφωσης με τον νόμο εδώ στην Ελλάδα και οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν περισσότερο ως βιντεοπαιχνίδι την οδήγηση με πατίνι παρά ως συνύπαρξη με άλλα οχήματα και συμμόρφωση με κοινούς κανόνες που ακολουθούν οι υπόλοιποι οδηγοί, θα πάμε σε απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους σε οποιοδήποτε δρόμο. Σε δέκα μέρες αυτός ο νόμος ανεβαίνει σε διαβούλευση. Θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για ενήλικούς, με αύξηση προστίμων και ισχυρά πρόστιμα και στις εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών».