«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τον Νίκο Ανδρουλάκη θα ήθελε για βασικό του αντίπαλο ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο είπε πως έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει και μία λάμψη.

«Προφανώς προτιμώ για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός», είπε ο υπουργός Υγείας στο ERTnews και συνέχισε: «Καλύτερα να έχεις αντίπαλο έναν που δεν τραβάει παρά κάποιον που στο παρελθόν έχει τραβήξει. Αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγουμε τον Τσίπρα, είναι τελείως λάθος. Δεν επιλέγουμε κανέναν Τσίπρα. Όμως όπως φαίνεται θα πολεμήσει με τον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, αυτό θα γίνει».

«Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο και αυτό δημιουργεί πολιτικό κενό»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή», σημειώνοντας πως η αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είχε ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο».

Κατά τον ίδιο, η επανεμφάνιση Τσίπρα συνδέεται με τις ισορροπίες στην αντιπολίτευση και κυρίως με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, «το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο και αυτό δημιουργεί πολιτικό κενό», το οποίο ενδέχεται να επιχειρήσει να αξιοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός. «Αν το ΠΑΣΟΚ είχε ανέβει δημοσκοπικά και ήταν στο 20-21%, δεν θα υπήρχε χώρος για νέα κίνηση Τσίπρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει κουλτούρα κυβερνητικών συνεργασιών»

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα «δεν υπάρχει κουλτούρα κυβερνητικών συνεργασιών». Όπως είπε, μόνο με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου θα μπορούσε να υπάρξει θεωρητικά κυβερνητική σύγκλιση, ενώ για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι έχει λάβει απόφαση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που, όπως υποστήριξε, οδηγεί σε πολιτικό αδιέξοδο.

«Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές», ανέφερε, αποδίδοντας την ευθύνη σε στρατηγικές επιλογές της αντιπολίτευσης.

Παρέμβαση Κοβέσι

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, με αφορμή τη συζήτηση για θεσμικές αλλαγές στη διαδικασία ποινικής διερεύνησης πολιτικών προσώπων. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αντίδραση της ευρωπαϊκής πλευράς δεν σχετίζεται με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά με τη διαφωνία γύρω από την αρμοδιότητα ανανέωσης της θητείας Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Όπως ανέφερε, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, θέση την οποία, όπως είπε, έχουν υποστηρίξει και ανώτατοι νομικοί και πρώην θεσμικοί παράγοντες. Ο υπουργός έκανε λόγο για σαφή διάκριση εξουσιών στον ευρωπαϊκό και δυτικό νομικό πολιτισμό, υπογραμμίζοντας ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υπαγορεύουν νομοθετικές ή δικαστικές αρμοδιότητες στα εθνικά κοινοβούλια.

«Πρόσωπα με αναφορές στη Ρωσία στο κόμμα Καρυστιανού»

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη δυναμική του. Όπως σημείωσε, η εκκίνηση του κόμματος ήταν κακή και δεν είχε την απήχηση που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα «αντισυστημικά εγχειρήματα» συχνά εμφανίζουν σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις μετρήσεις και το εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για το περιβάλλον στήριξης του νέου πολιτικού φορέα, κάνοντας λόγο για πρόσωπα με αναφορές στη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω.

«Να μην χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»

Στο πεδίο της κυβερνητικής πολιτικής, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος είναι «να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Περιέγραψε τη διαδικασία ως ιδιαίτερα σύνθετη, λόγω γραφειοκρατικών και δικαστικών καθυστερήσεων, εξέφρασε όμως αισιοδοξία για την πορεία των έργων.

«Το 2027 οι πολίτες θα κρίνουν με βάση το τι είπαμε και τι κάναμε».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά, σημειώνοντας ότι θα ενταχθούν οι νοσηλευτές, ενώ προανήγγειλε και την ίδρυση ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί πολιτικά με βάση την υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας πως «το 2027 οι πολίτες θα κρίνουν με βάση το τι είπαμε και τι κάναμε».

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και όχι σε προεκλογικές εξαγγελίες, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιαστεί στις επόμενες εκλογές με «απολογισμό έργου και όχι υποσχέσεων».

