Το ΠΑΣΟΚ, ως οργανισμός, πολύ δύσκολα θα αντέξει μια τέτοια φθοροποιό πορεία, πολύ περισσότερο όταν τις τελευταίες εβδομάδας και ιδίως μετά το συνέδριο έχει υπάρξει μια σχετική νηνεμία στα εσωκομματικά του. Θεωρείται πολύ πιθανό, αν η βελόνα κινηθεί προς τα πίσω, να ανοίξει νέος κύκλος συζητήσεων κάτι που θα είναι ότι χειρότερο για το ΠΑΣΟΚ σε προεκλογικό χρόνο.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο για έναν φανατικό οπαδό του ΠΑΟ να δίνει συγχαρητήρια στον μισητό του αντίπαλο Ολυμπιακό για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κούπας στο μπάσκετ και μάλιστα μέσα στο ΟΑΚΑ. Σε αυτό το «μαρτύριο» υποβλήθηκε την Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με την καθόλα θεσμική ανάρτηση που έκανε για να συγχαρεί την αρμάδα του Βεζένκοφ, του Φουρνιέ και των άλλων θρυλικών παιδιών.

Ούτως ή άλλως, όλες οι τελευταίες ημέρες μόνο εύκολες δεν είναι για τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη μεγάλη δημοσιότητα που απολαμβάνουν η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν η πρώτη δεν δείχνει να τον επηρεάζει, αντιθέτως μπορεί και να τον βοηθά στην Βόρεια Ελλάδα και να του δίνει τη δεύτερη θέση (To the Point) καθώς «σπάνε» οι ψήφοι του κ. Βελόπουλου, η περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού είναι εντελώς διαφορετική. Διότι εκ των πραγμάτων ο κ. Τσίπρας είναι λογικό από τη στιγμή που αύριο ανακοινώνει και επίσημα την ίδρυση του κόμματός του, να παίρνει τη μερίδα του λέοντος της δημόσιας συζήτησης. Αυτό είναι πολύ πιθανό να έχει αντίκτυπο και στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας και θα μετρούν επίσημα το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Κατά πληροφορίες, από τις επαφές που έχει το επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους, υπάρχει η αίσθηση πως στις πρώτες έρευνες ο κ. Τσίπρας είναι πολύ πιθανό να βρεθεί πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό, λένε, αφετηριακά είναι σχετικά λογικό, το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την Χαριλάου Τρικούπη είναι αν αυτή η κατάταξη θα πάρει μονιμότερα χαρακτηριστικά.

Διότι το ΠΑΣΟΚ, ως οργανισμός, πολύ δύσκολα θα αντέξει μια τέτοια φθοροποιό πορεία, πολύ περισσότερο όταν τις τελευταίες εβδομάδας και ιδίως μετά το συνέδριο έχει υπάρξει μια σχετική νηνεμία στα εσωκομματικά του. Θεωρείται πολύ πιθανό, αν η βελόνα κινηθεί προς τα πίσω, να ανοίξει νέος κύκλος συζητήσεων κάτι που θα είναι ότι χειρότερο για το ΠΑΣΟΚ σε προεκλογικό χρόνο. Ιδίως αν η συζήτηση που θα ανοίξει συσχετιστεί και με τις κυβερνητικές συνεργασίες. Αρκούσε την προηγούμενη εβδομάδα μισό υπονοούμενο της Άννας Διαμαντοπούλου για να υπάρξει ένας νέος γύρος συζητήσεων σε σχέση με την απόφαση του συνεδρίου και αν η ΝΔ είναι αντίπαλος ως το βράδυ των εκλογών ή και μετά.

Οι στενοί συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκης, από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη έως τον Παύλο Χρηστίδη και τον Θανάση Γλαβίνα, έκλεισαν με κατηγορηματικό τρόπο το θέμα. Από την άλλη, είναι σαφές από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την μετωπική επίθεση με τον κ. Τσίπρα, ότι η γραμμή "μπάζει". Και αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να μην έχει δυνητικό εταίρο, καθώς ακόμα και αν υλοποιηθεί η υπεραισιόδοξη θέση για πρωτιά έστω και με μια ψήφο, υπάρχει το ερώτημα με ποιον θα πάει η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι εμφανές ότι τα κομματικά στελέχη αρνούνται ακόμα και αν ψελλίσουν το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Για αυτό, από την άλλη, και υπάρχουν κάποιες λίγες φωνές στο ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζουν πως δεν θα πρέπει να κοπούν τελείως οι γέφυρες με τον κ. Τσίπρα και να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός σε αμιγώς πολιτικά επίπεδα.