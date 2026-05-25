«Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή δεν έχουν διάρκεια», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Έχει κριθεί και αξιολογηθεί ο κ. Τσίπρας. Έχει την πιο μεγάλη ήττα στη Μεταπολίτευση», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αυριανή ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κόσμος θα επιλέξει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα των τραπεζών και των δανείων, το ζήτημα της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ τα έβαλε. Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή δεν έχουν διάρκεια», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στην ΕΡΤ και σχολίασε αναφορικά με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα που θα έχει ο νέος πολιτικός φορέας: «Δεν πιστεύω στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Όταν παραδίδεσαι στο μάρκετινγκ, σημαίνει ότι δεν αρκεί το πολιτικό σου κεφάλαιο. Εδώ συγκρούονται δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ. Υπάρχει σύγκρουση πολιτικών».

Πρόταση δυσπιστίας

«Δεν θα το δείτε σήμερα. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο και κρίσιμο. Επειδή υπάρχει και χρονικός περιορισμός και επειδή έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις…», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουκαλάς για το αν το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. «Η κυβέρνηση δεν αποτυγχάνει μόνο στο πεδίο της υπεράσπισης των θεσμών, κουκούλωσε δύο σκάνδαλα, αλλά και στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Στην Ισπανία μειώθηκε ο πληθωρισμός μετά τη μείωση του ΦΠΑ. Θα γίνουν τα πάντα όταν πρέπει να γίνουν», συνέχισε.

Για το αν το ΠΑΣΟΚ έχει στρίψει το τιμόνι Αριστερά

«Είμαστε με τη Δημοκρατία. Το να μην θέλουν να κλέβουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αριστερό ή δεξιό; Το να μην θέλουμε να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο όπως οι υποκλοπές. Είμαστε ένα κόμμα προοδευτικό, κεντροαριστερό. Όταν η ΝΔ θέλει παράδοση στα funds, εμείς λέμε προστασία της πρώτης κατοικίας», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν το ΠΑΣΟΚ έχει στρίψει το τιμόνι Αριστερά.

«Και αδιάβαστοι και λένε ψέματα»

«Μπορεί κι άλλες υποκλοπές να ήταν προφορικές αν λάβουμε υπόψη τα όσα είπε ο κ. Δεμίρης. Δεν έχει καταλάβει ο Φλωρίδης ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε με συμβατικά μέσα, ενώ το Predator χρησιμοποιεί και την κάμερα; Λένε ότι ήταν 11 οι κοινοί στόχοι, ενώ ήταν 27. Και αδιάβαστοι και λένε ψέματα.

