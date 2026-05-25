Θρήνος για τον Ολυμπιακό αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έγινε γνωστή πριν από λίγο η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα.

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο παλαίμαχος άσος τα τελευταία χρόνια έπασχε από ALS, με την κατάστασή της υγείας του να επιδεινώνεται τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας, στο οποίο και άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στην εποχή που αγωνιζόταν. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, και στη συνέχεια έπαιξε στη Ξάνθη από το 1995 έως και το 1998 όταν και πήρε τη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Φόρεσε τα ερυθρόλευκα μέχρι και το 2003 όταν και στη συνέχεια επέστρεψε στη Δόξα Δράμας.

Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό κάνοντας άλλες 40 εμφανίσεις με την φανέλα της ομάδας του Πειραιά βάζοντας τέλος στην καριέρα του στις 5 Μαϊου 2009, τρεις ημέρες μετά τον τελικό του Κυπέλου Ελλάδος κόντρα στην ΑΕΚ.

Έχει κατακτήσει επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

