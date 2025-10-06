Με στόχο τη διάδοση του κοινωνικού μηνύματος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή “DUAL CAREER IN ATHLETICS”, απονέμονται κάθε χρόνο οκτώ πλήρεις υποτροφίες σε δικαιούχους παίκτες.

Στην παροχή οκτώ Υποτροφιών Σπουδών σε ποδοσφαιριστές της Κ-19 & Κ-23 της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προχώρησαν για 10η συνεχή χρονιά οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας του Καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή, «Αθλητισμός & Εκπαίδευση» και με στόχο τη διάδοση του κοινωνικού μηνύματος «Dual Career in Athletics» (Διπλή Καριέρα Αθλητών).

Το «Dual Career in Athletics» -του οποίου ένθερμος υποστηρικτής είναι και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ρίχνοντας μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση των αθλητών του- αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αθλητών, από την παιδική κιόλας ηλικία και παράλληλα με την αθλητική τους πορεία, έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια να σταδιοδρομήσουν «την επόμενη μέρα», μετά τη λήξη δηλαδή της αθλητικής τους θητείας.

Πιο συγκεκριμένα, το κοινωνικό μήνυμα «Διπλή Καριέρα Αθλητών» στοχεύει στην παρότρυνσή τους- μέσω των αθλητικών παραγόντων, των προπονητών, της οικογένειας και των ενεργειών της πολιτείας- να δίνουν βάρος στην Εκπαίδευσή τους (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή), παράλληλα με την αθλητική τους δραστηριότητα (ερασιτεχνική ή επαγγελματική), με αποτέλεσμα να γίνονται και καλύτεροι αθλητές, αλλά και να δημιουργούν έγκαιρα τις προϋποθέσεις για τη μεταθλητική τους ζωή και καριέρα.

Στο πλαίσιο λοιπόν της πολυετούς συνεργασίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ & των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με την Ακαδημία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, χορηγήθηκαν και φέτος διετείς Υποτροφίες Σπουδών από το Νο1 Sports School της χώρας, διά χειρός της Γενικής Διευθύντριας ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αττικής, Δανάης Σημαντηράκη και παρουσία του Διευθυντή των Ακαδημιών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, Βασίλη Νάνου και του Διευθυντή Επικοινωνίας & Αθλητικού Τομέα των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, Αντώνη Γλύκα.

Δικαιούχοι των φετινών υποτροφιών -οι οποίες αφορούν σε σπουδές Φυσικοθεραπείας και Προπονητικής στη ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά- είναι οι εξής παίκτες της Κ-19 & Κ-23 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΛΑΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης απονομής υποτροφιών που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά, Φίλωνος 39, χορηγήθηκε και 1 επιπλέον πλήρης υποτροφία σπουδών στον διεθνή παίκτη της ομάδας handball ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ, Νικόλαο Πασσιά, παρουσία του προέδρου των Ελλήνων αθλητών handball, Χάρη Μάλλιου.

