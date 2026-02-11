Ρεκόρ στο άθλημα της χειροσφαίρισης με 13 τίτλους σε 9 χρόνια.

Το τέταρτο Κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας της μετά τη συνένωση με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π -και πέμπτο από την ίδρυσή της το 1985 ως ομάδα των Σχολών ΞΥΝΗ- κατέκτησε η ομάδα Handball Ανδρών ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ, με Χορηγό Εκπαίδευσης τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ!

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος, μετά το Super Cup, πανηγύρισαν τον δεύτερο τίτλο της σεζόν 2025-2026, αφού στον τελικό του FINAL FOUR της διοργάνωσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, επικράτησαν της ισχυρής ΑΕΚ με σκορ 33-29. Έτσι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ –που προέκυψε από τη συνένωση της Πρωταθλήτριας Ελλάδος handball ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ν.Ι. με τον Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ- πρόσθεσε το τέταρτο Κύπελλο στην «τροπαιοθήκη» του!

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα handball ανδρών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ και τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, μετρά 13 τίτλους σε μόλις 9 χρόνια: 5 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 4 Super Cups και 4 Κύπελλα Ελλάδος, σημειώνοντας ρεκόρ στο άθλημα της χειροσφαίρισης!

Να σημειωθεί εξάλλου, ότι η ένθερμη υποστήριξη και ανάδειξη του αθλήματος του handball από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΛΦΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης και αποκλειστικής 69ετούς πρωτοβουλίας του ομίλου, «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», που στοχεύει διαχρονικά στην προβολή και ενίσχυση της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

