Συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό για την Παιδόπολη «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τα φετινά Χριστούγεννα οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ απηύθυναν κάλεσμα σε όλους να στείλουν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά που έχουν ανάγκη, κάνοντας τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους από το Christmas Bazaar που διοργάνωσαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους στη Γλυφάδα (επί της Λ. Βουλιαγμένης 57), από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου!

Εκατοντάδες επισκέπτες, εταιρείες-χορηγοί αλλά και το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ έκαναν όλοι μαζί ένα… θαύμα, καθώς το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» που στηρίζει και φιλοξενεί παιδάκια που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους.

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ ευχαριστούν όλους όσους έσπευσαν να στηρίξουν το φετινό bazaar -στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αγάπης και προσφοράς- μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας/Ελληνικού/Βούλας/Βουλιαγμένης/Βάρης κ. Αντώνιος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, κ.ά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, θερμές ευχαριστίες:

Στους χορηγούς & υποστηρικτές του Bazaar: KATERINA KROMMIDAKI, AROSHA (Aesthetic Science), The C.U.T, SEVENTEEN, Amaya Soy Candles, BAXI, Adelco, Cook Book store, Esp Hellas, CherBros, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., THOMAS COSMETICS, GREEK WINE CELLARS, Mon Massage, AthenArt, Just Elenia, Julliette Armand, Kryolan, Chara Lebessi, SEAJETS, Lotus A.Β.Ε.Ε., Pharmex, Pop Art, Radiant PROFESSIONAL, Δάφνης, Serashine HEALTH & BEAUTY, SUGARTIA, TRANOULIS PERFUMES & MORE, YELLOW ROSE, ZACHARIAS, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Balaskas Delicatessen, vipart.gr, VIP GROUP OF COMPANIES, Vasilis & Roxani (Luxury Handmade Bags), Sessile (Greek Fashion Brand- ATHENS), Melissotis (bee products), Unthink Fitness Republic Hub, ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ, THE MARGI, BEAUTYMIND, ANDRIANOPOULOS, PIZZA FAN, Oh La Low, KARATZAS WINERY, ΧΕΛΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, State of Mind, ΑΡΤΙΖΑΝ, Μεσσηνιακή παράδοση, Katopodis family, η άγρια μέλισσα, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ, Μέλι, αλάδανο, 4 stagones, MAD, myradio 104,6, ATLAS expo κ.ά

KATERINA KROMMIDAKI, AROSHA (Aesthetic Science), The C.U.T, SEVENTEEN, Amaya Soy Candles, BAXI, Adelco, Cook Book store, Esp Hellas, CherBros, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., THOMAS COSMETICS, GREEK WINE CELLARS, Mon Massage, AthenArt, Just Elenia, Julliette Armand, Kryolan, Chara Lebessi, SEAJETS, Lotus A.Β.Ε.Ε., Pharmex, Pop Art, Radiant PROFESSIONAL, Δάφνης, Serashine HEALTH & BEAUTY, SUGARTIA, TRANOULIS PERFUMES & MORE, YELLOW ROSE, ZACHARIAS, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Balaskas Delicatessen, vipart.gr, VIP GROUP OF COMPANIES, Vasilis & Roxani (Luxury Handmade Bags), Sessile (Greek Fashion Brand- ATHENS), Melissotis (bee products), Unthink Fitness Republic Hub, ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ, THE MARGI, BEAUTYMIND, ANDRIANOPOULOS, PIZZA FAN, Oh La Low, KARATZAS WINERY, ΧΕΛΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, State of Mind, ΑΡΤΙΖΑΝ, Μεσσηνιακή παράδοση, Katopodis family, η άγρια μέλισσα, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ, Μέλι, αλάδανο, 4 stagones, MAD, myradio 104,6, ATLAS expo κ.ά Στον δημοφιλή pop τραγουδιστή Γιάννη Μωραΐτη & την Spark Records που υποστήριξαν μουσικά τα εγκαίνια του Bazaar

που υποστήριξαν μουσικά τα εγκαίνια του Bazaar Στην παιδική χορωδία του Ωδείου Μητσάκου που τραγούδησαν όμορφες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες στα εγκαίνια

που τραγούδησαν όμορφες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες στα εγκαίνια Στο διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ , που ενίσχυσε τον στόχο με οικογενειακές αγορές από το Bazaar

που ενίσχυσε τον στόχο με οικογενειακές αγορές από το Bazaar Στους εκατοντάδες επισκέπτες που συνέβαλαν στην προσπάθεια στήριξης της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας»

Για περισσότερες πληροφορίες: