Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έσβησαν μαζί κεράκια για τα γενέθλιά τους.

Γενέθλια έχουν σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και φυσικά τα γιόρτασαν παρέα στον «αέρα» της εκπομπής του «Buongiorno». Οι δύο συνεργάτες μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας στην τηλεόραση, ενώ συμπτωματικά μοιράζονται την ίδια ημερομηνία γενεθλίων.

Στην έναρξη της εκπομπής, οι συνεργάτες τους τους επιφύλασσαν έκπληξη με δύο τούρτες, η μία ροζ και η άλλη μπλε, συνοδευόμενες από μικρά δωράκια, ενώ επιπλέον τούρτα στάλθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Λίγο πριν σβήσουν τα κεράκια, η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο:

«Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, να σε χαιρόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ αυτή η χρονιά για εσένα να σου φέρει πολλές αγκαλιές μέσα στο σπίτι του και να γεμίσει το σπίτι σου από παιδικές φωνούλες».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη σειρά του ευχήθηκε: «Εγώ από την πλευρά μου σου ευχηθώ, γιατί δεν είναι μόνο η συνεργασία μας, εγώ σε θεωρώ αδελφή μου. Όλη αυτή την αγάπη που εκπέμπεις σε όλους μας, να τη λάβεις πολλαπλάσια γιατί σου αξίζει».

«Περνάνε τα χρόνια και αυτή είναι μια μέρα που την προσπερνάς. Εγώ όμως, μεγαλώνοντας χαίρομαι πιο πολύ τα γενέθλιά μου. Πριν 10 χρόνια έλεγα σιγά τα γενέθλια. Να είμαστε όλοι καλά», τόνισε η Φαίη Σκορδά.

