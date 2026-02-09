Περαστικός άκουσε τις φωνές από το θέατρο και κάλεσε την αστυνομία.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο Θέατρο Αθηνών κατά τη διάρκεια της μεταμεσονύκτιας παράστασης με τίτλο «Cancel», στην οποία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, η σύντροφός του Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή Super Κατερίνα στον ALPHA και τις δηλώσεις των ίδιων των ηθοποιών, περαστικός άκουσε φωνές από το θέατρο και κάλεσε την αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Οι ηθοποιοί εξήγησαν ότι το περιστατικό οφείλεται στο σενάριο της παράστασης, καθώς κατά τη διάρκεια της σκηνής προβάλλεται μια φράση που αφορά τον βιασμό. Το γεγονός παρεξηγήθηκε από τον περαστικό, ωστόσο οι καλλιτέχνες τόνισαν ότι η αντίδραση αυτή δείχνει πόσο ευαισθητοποιημένο είναι πλέον το κοινό σε θέματα βίας.

Η Αθηνά Μαξίμου δήλωσε σχετικά:

«Η σκηνοθεσία ευθύνεται γιατί έχει αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά, όπως βλέπετε πίσω μας. Η φράση που ακούγεται είναι «να βιάσει;». Κάποιος περαστικός μάλλον άκουσε τις φωνές και κάλεσε την αστυνομία. Μπράβο του που το έκανε».

Από την πλευρά του, ο Αιμίλιος Χειλάκης περιέγραψε:

«Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να λένε ότι κατήγγειλαν πως γίνεται βιασμός εδώ πέρα. Τη δουλειά τους έκαναν. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, έχασα τα λόγια μου».

Η Αθηνά Μαξίμου πρόσθεσε μάλιστα ότι οι αστυνομικοί ήταν έτοιμοι να συλλάβουν τον υπεύθυνο του θεάτρου, αν δεν είχε ξεκαθαριστεί το περιστατικό.

