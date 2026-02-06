Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για απάτη με το επίδομα θέρμανσης.

Πολλοί λαμβάνουν μηνύματα για το επίδομα θέρμανσης, αλλά πρόκειται για απάτη και η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε ποτέ συνδέσμους σε ύποπτα SMS.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη!», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανάρτηση.

«Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία», υπενθυμίζει η Αστυνομία.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2019801384833417719}