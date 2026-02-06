Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρίας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναγνωρίζεται ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από το διεθνώς αναγνωρισμένο Top Employers Institute. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρίας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Ελένη Δρακοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, επεσήμανε: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας ότι οι άνθρωποι αποτελούν την καρδιά και τη δύναμή μας. Η αναγνώριση ως Top Employer για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνει ότι η ανθρωποκεντρική κουλτούρα που έχουμε υιοθετήσει παραμένει βασική προτεραιότητά μας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες, υποστήριξη και ουσιαστική πρόοδο για όλους».





Με κύριο προσανατολισμό στον άνθρωπο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει διαχρονικά σε πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που ενισχύουν τη συνεργασία, τη διαφορετικότητα και τη συνεχή ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στη δημιουργία ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, καθιερώνοντας την εταιρεία ως εργοδότη επιλογής στην Ελλάδα.



Με το βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές και πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους της, ενισχύουν τη συνεργασία και καλλιεργούν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, σεβασμού και ουσιαστικής ανάπτυξης.