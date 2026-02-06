Γιατί η ελληνική ομάδα δεν ήταν στην κεντρική τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Η ελληνική σημαία είναι εκείνη που μπαίνει πάντα πρώτη στην παρέλαση των αθλητών, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων, Χειμερινών ή Θερινών. Κάτι που δεν συνέβη στο Σαν Σίρο.

Η αποψινή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα 2026 έγινε για πρώτη φορά σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Η κεντρική έγινε στο Σαν Σίρο, στο Μιλάνο, ενώ παράλληλα διεξάγονταν εκδηλώσεις στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, στο Πρεντάτσο και στο Λιβίνιο.

Όταν ανακοινώθηκε η Ελλάδα, ως πρώτη στην παρέλαση των αθλητών, μπήκε μόνο μια εθελόντρια, που κρατούσε την πινακίδα με το όνομα της χώρας και όχι η ελληνική σημαία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg83uewzlmnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι διοργανωτές έδειχναν σε παράλληλη σύνδεση τι συνέβαινε στις άλλες τρεις πόλεις. Η ελληνική σημαία εμφανίστηκε στην παρέλαση των αθλητών στο Πρεντάτσο. Σημαιοφόρος ήταν Νεφέλη Τίτα, ενώ μαζί της παρέλασαν η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και ο Απόστολος Αγγέλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο παρέλασε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, Μαρία Ελένη Τσιόβολου.

Γιατί δεν ήταν η ελληνική ομάδα στο Σαν Σίρο

Σύμφωνα με την ΕΟΕ, η ελληνική αποστολή ζήτησε να παρελάσει όλη η ομάδα- πέντε αθλητές- στο Σαν Σίρο αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Έπειτα από αυτό, αποφασίστηκε να μην εκπροσωπηθεί η ελληνική ομάδα στο Σαν Σίρο και να μην υπάρχει σημαιοφόρος από την αποστολή στην παρέλαση των αθλητών. Ο Αλέξανδρος Γκιννής- που είχε επιλεγεί ως σημαιοφόρος- ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και θα ενσωματωθεί αργότερα στην αποστολή, καθώς βρίσκεται στην Αυστρία όπου συνεχίζει την προετοιμασία και τις θεραπείες, μετά τον τραυματισμό του. Έτσι, ως σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας επελέγη η Νεφέλη Τίτα.

Σημειώνεται πως η ελληνική σημαία δεν ήταν η μόνη που δεν εμφανίστηκε στην παρέλαση των αθλητών στο Σαν Σίρο. Μάλιστα, η πρώτη χώρα που βγήκε με σημαία- και αθλητές- εκεί ήταν η Αρμενία. Οι σημαιοφόροι αρκετών χωρών ήταν στα άλλα σημεία όπου γίνονταν παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ υπήρχαν και ομάδες που εμφανίστηκαν με σημαία τόσο στο Σαν Σίρο, όσο και αλλού.