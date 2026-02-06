Η ελληνική ομάδα δεν θα εκπροσωπηθεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο.

Αρκετές πρωτοτυπίες περιλαμβάνει η αποψινή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα 2026. Και μία από αυτές αφορά την Ελλάδα, η οποία δεν θα εκπροσωπηθεί στο Σαν Σίρο.

Για πρώτη φορά, η τελετή έναρξης (ξεκινά στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα γίνει ταυτόχρονα σε τέσσερα μέρη. Η βασική, θα διεξαχθεί στο «Σαν Σίρο», στο Μιλάνο, ενώ παράλληλα θα γίνονται εκδηλώσεις στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, στο Πρεντάτσο και στο Λιβίνιο.

Επίσης, για πρώτη φορά θα υπάρχουν δύο Ολυμπιακοί βωμοί, που θα ανάψουν ταυτόχρονα: ο ένας στο Μιλάνο (Arco della Pace) και ο άλλος στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο (Piazza Dibona).

Η κεντρική παρέλαση των αθλητών θα πραγματοποιηθεί στο «Σαν Σίρο», όπου αναμένεται να βρεθούν 60.000 θεατές, αλλά και οι αντιπροσωπείες των κρατών, ανάμεσά τους η αμερικανική, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς. Εκεί θα βρίσκονται επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.

Γιατί θα λείπει η ελληνική ομάδα από το «Σαν Σίρο»

Παραδοσιακά, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παρελαύνει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όμως, αυτή τη φορά δεν υπάρχουν Έλληνες αθλητές. Σύμφωνα με την ΕΟΕ, η ελληνική αποστολή ζήτησε να παρελάσει όλη η ομάδα- πέντε αθλητές- αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Έπειτα από αυτό, αποφασίστηκε να μην εκπροσωπηθεί η ελληνική ομάδα στο «Σαν Σίρο» και να μην υπάρχει σημαιοφόρος από την αποστολή στην παρέλαση των αθλητών. Η ελληνική ομάδα θα παρελάσει στις τελετές που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ώρα στο Πρεντάτσο και στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Αφού αποφασίστηκε ότι η ομάδα δεν θα εκπροσωπηθεί στο «Σαν Σίρο», ενημερώθηκε ο Αλέξανδρος Γκιννής- που είχε επιλεγεί ως σημαιοφόρος- και θα ενσωματωθεί αργότερα στην αποστολή, καθώς βρίσκεται στην Αυστρία όπου συνεχίζει την προετοιμασία και τις θεραπείες, μετά τον τραυματισμό που δεν του είχε επιτρέψει να είναι πρώτος λαμπαδηδρόμος μετά την αφή της Ολυμπιακής φλόγας.

Έτσι, σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας θα είναι η Νεφέλη Τίτα, η οποία συμμετέχει για δεύτερη φορά σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Η Τίτα, μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του σκι δρόμων αντοχής, θα παρελάσει στο Πρεντάτσο, μαζί με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη. Στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο θα παρελάσει η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, Μαρία Ελένη Τσιόβολου.