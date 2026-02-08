Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Ναταλία Γερμανού ενημέρωσε το κοινό και τους συνεργάτες της, ότι εδώ και τρεις ημέρες ταλαιπωρείται από έντονες ημικρανίες.

Η Ναταλία Γερμανού αποχώρησε εκτάκτως από το «Καλύτερα Δεν Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής (8/2), λόγω έντονης ημικρανίας που την ταλαιπωρούσε από την έναρξη της εκπομπής.

Μετά την επιστροφή από διαφημιστικό διάλειμμα, τον λόγο πήρε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για την αιφνίδια αποχώρηση της παρουσιάστριας από το πάνελ, λόγω έντονης ημικρανίας, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει άμεσα.

Όταν η Ναταλία Γερμανού επανήλθε στη θέση της, σημείωσε: «Δεν επέστρεψα για πολύ. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια, αλλά έπρεπε να είμαι εδώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9n1p91hb7t?integrationId=40599y14juihe6ly}