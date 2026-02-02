«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Η «Αυτοψία», σας παρουσιάζει ανθρώπους που η καθημερινότητά τους στη δουλειά δεν είναι σε κάποιο γραφείο, αλλά κάπου ψηλά, αιωρούμενοι στο απόλυτο κενό!

Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά εργαζόμενους σε ύψος και δοκιμάζει τα όριά του, «σκαρφαλώνοντας» στο δικό τους εργασιακό τοπίο!

Πώς είναι να κρεμιέσαι από ένα σχοινί; Πόσες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς δουλεύοντας στα 150 μέτρα ύψος;

Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα επάγγελμα;

Ο Άγγελος - εναερίτης σε ανεμογεννήτριες, ο Ρομπέρτο - χειριστής γερανού, ο Θωμάς - εναερίτης σε ανεμομετρικό ιστό, ο Παυσανίας - καθαριστής τζαμιών ψηλών κτιρίων, η Αγγελική - εναερίτισσα οικοδόμος, ο Νίκος - εναερίτης για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων, ο Στέφανος κι ο Χρήστος - εναερίτες στα φαράγγια της Κρήτης, μας ανεβάζουν στα δικά τους «γραφεία» και μας μιλούν για τις δυσκολίες, την αδρεναλίνη, αλλά και τα ωραία του δικού τους επαγγέλματος!