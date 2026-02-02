Η Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει με το «Don’t Forget The Lyrics», την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00. Ένα επεισόδιο για γερά νεύρα. Θα κερδίσει ο παίκτης τα 15.000 ευρώ;

Αγωνία, ρίσκο και ένας παίκτης που τα παίζει όλα για όλα!

Το «DON’T FORGET THE LYRICS» με την Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 με νέο επεισόδιο που ανεβάζει την αδρεναλίνη και αγγίζει τα 15.000 ευρώ!

Τέσσερις παίκτες ανεβαίνουν στη σκηνή. Κάποιοι παίζουν με θάρρος και… θράσος, άλλοι με σύνεση και προσεκτικά. Όλοι, όμως, παίζουν για τη νίκη και για το μεγάλο έπαθλο.

Στον 1ο γύρο, ανεβαίνουν στη σκηνή δύο παίκτες εκ διαμέτρου αντίθετοι. Η Ηρώ παίζει αυθόρμητα, χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική και κάνει εντυπωσιακή είσοδο με τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Απέναντί της, θα βρεθεί ο δυναμικός και χαμογελαστός Βασίλης, που μπαίνει με τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη.

Στον 2ο γύρο, ο Νικόλας κερδίζει τις εντυπώσεις με μια μαντινάδα αφιερωμένη στην Έλλη, τον ANT1 και το «DON’T FORGET THE LYRICS». Αντίπαλός του, η Κέλλυ, μία δυναμική και έντονα ανταγωνιστική παίκτρια.

Ο Ημιτελικός θα παιχτεί μέχρι τον τελευταίο στίχο με τις ισορροπίες να αλλάζουν διαρκώς.

Στον Τελικό, θα φτάσει -όπως πάντα- μόνο ένας παίκτης και η ένταση θα χτυπήσει κόκκινο.

Ο παίκτης θα καταφέρει να κερδίσει 8.000 ευρώ και σε αυτό το σημείο θα πάρει τη μεγάλη απόφαση: να ρισκάρει για φτάσει τα 15.000 ευρώ. Θα καταφέρει να φύγει από το «DON’T FORGET THE LYRICS» με το μεγάλο έπαθλο των 15.000 ευρώ; Όλα θα κριθούν σε μια λεπτομέρεια.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 η Έλλη Κοκκίνου και το «DON’T FORGET THE LYRICS» επιστρέφουν με ένα επεισόδιο που θα μας κόψει την ανάσα. Μείνετε συντονισμένοι!

«DON’T FORGET THE LYRICS» με την Έλλη Κοκκίνου: Κάθε Πέμπτη και Σάββατο στις 21:00.