Επειδή με το κάρμα δεν μπορεί να τα βάλει κανείς, ο Βραζιλιάνος influencer μεταφέρθηκε από πράκτορες της ICE στο κέντρο κράτησης Delaney Hall στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο δεξιός Βραζιλιάνος influencer που ισχυρίστηκε ότι η καταστολή της μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ με τους πράκτορες της ICE στόχευε μόνο «απατεώνες» συνελήφθη από πράκτορες της ICE στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Júnior Pena δήλωσε την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ σε πρόσφατο βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά το κάρμα είχε άλλη άποψη, φαίνεται.

«Υποστηρίζω τον Ντόναλντ Τραμπ - μου αρέσει αυτός ο τύπος», ανακοίνωσε σε TikTok και Instagram. Οι λογαριασμοί του υποτίθεται ότι δείχνουν «την πραγματικότητα των ΗΠΑ» από την οπτική γωνία ενός μετανάστη.

Σε προηγούμενο βίντεο, ο Pena φέρεται να προέτρεψε τους Βραζιλιάνους να παραμείνουν ήρεμοι και να μην «απελπίζονται» μετά από αναφορές ότι πράκτορες της ICE συλλαμβάνουν μετανάστες, ανάμεσά τους και Βραζιλιάνους. «Αλλά είναι όλοι απατεώνες. Πολλοί από αυτούς», ισχυρίστηκε ψευδώς για τους μετανάστες που συλλαμβάνουν οι πράκτορες της ICE.

Το Σάββατο, ο ίδιος ο Pena φέρεται να συνελήφθη και να στάλθηκε στο κέντρο κράτησης Delaney Hall στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Ένας φίλος του δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Brazilian Times ότι είχε τεθεί υπό κράτηση επειδή δεν παρευρέθηκε σε ακρόαση δικαστηρίου. Ο δικηγόρος, Άντριου Λαταρούλο, φέρεται να προσπαθούσε να επιλύσει την κατάσταση και να αποτρέψει τη μεταφορά του σε άλλη πολιτεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Βραζιλιάνος influencer ζει στις ΗΠΑ από το 2009 και κατάγεται από το Μπέλο Οριζόντε, από όπου μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει μεταναστεύσει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο ίδιο χρησιμοποιεί τα social media για τις ιστορίες μεταναστών αλλά και να δίνει βήμα στις φωνές που επικρίνουν τον αριστερό πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και όσους υποστηρίζουν τον πρόσφατα φυλακισμένο ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, φίλο και σύμμαχο του Τραμπ.

Η βραζιλιάνικη κοινότητα των ΗΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι αριθμεί 2 εκατομμύρια κατοίκους, έχει πληγεί σοβαρά από την αντιμεταναστευτική επίθεση του Τραμπ, με τον αριθμό των απελαθέντων Βραζιλιάνων να φτάνει σε ιστορικό υψηλό, 2.785 πέρυσι, σε σύγκριση με 1.640 το 2024.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ σχετικά με το «πραγματικό ανθρωποκυνηγητό» που διεξάγεται υπό τον Τραμπ, το βραζιλιάνικο περιοδικό Veja προειδοποίησε τους αναγνώστες του πως «υπάρχει μια ατμόσφαιρα φόβου στους δρόμους όπου όποιος «μοιάζει ξένος» μπορεί να γίνει στόχος... ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς του».

Το περιοδικό ανέφερε ότι οι Βραζιλιάνοι μετανάστες σε πόλεις όπως η Βοστόνη υιοθετούσαν δραστικές «τακτικές επιβίωσης», όπως το να μη μιλούν πορτογαλικά δημόσια και να προσπαθούν να ντύνονται σαν «μέσοι Αμερικανοί» όταν φεύγουν από τα σπίτια τους.

Αριστεροί Βραζιλιάνοι έσπευσαν στον λογαριασμό του Pena στο Instagram για να τον χλευάσουν μετά την είδηση ​​της κράτησής του που έγινε viral. «Υποστήριξες τον Τραμπ και στο τέλος υπέστης τις συνέπειες», έγραψε ένας. Φίλοι του influencer, από την άλλη, δημοσίευσαν μηνύματα ζητώντας από τους ακολούθους του να προσευχηθούν.

Με πληροφορίες του Guardian