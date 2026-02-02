Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο All-Star Game του ιαπωνικού πρωταθλήματος βόλεϊ.

Ο Γιούτζι Νισίντα, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητές της Ιαπωνίας, προσέφερε ένα μοναδικό highlight κατά τη διάρκεια του All-Star Game που διεξήχθη στο Κόμπε.

Ο Ιάπωνας διαγώνιος, κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού στον οποίον έπρεπε να πετύχει διάφορους στόχους με το σερβίς, χτύπησε άθελα του με την μπάλα μια επόπτρια στον ώμο. Μόλις το αντιλήφθηκε, ξεκίνησε ενα σπριντ και πριν φτάσει στο φιλέ έκανε μια κίνηση που θύμισε «μακροβούτι», φτάνοντας μέχρι την επόπτρια. Τότε γύρισε προς το μέρος της, γονάτισε και ζήτησε συγγνώμη, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους 9.500 θεατές που βρισκόντουσαν στο γήπεδο.

{https://x.com/harulovesvolley/status/2017847225691607051}

Η συγκεκριμένη κίνηση του Νισίντα να ζητήσει συγγνώμη από την επόπτρια ονομάζεται «Dogeza», δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταμέλειά του, κάτι το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στην ιαπωνική κουλτούρα.