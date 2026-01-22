«Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορώνων (617 ευρώ) για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων και χλευασμού στα κοινωνικά δίκτυα, αφού αποκάλυψε ότι αγόρασε μια πανάκριβη υδρόγειο σφαίρα για να εντοπίσει… τη Γροιλανδία.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, «Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορωνών (617 ευρώ), μια ωραία, μεγάλη υδρόγειο, για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία», σχολιάζοντας τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με αυτό το αυτόνομο δανικό έδαφος.

Χλευασμός και αντίδραση των χρηστών

Στο διαδίκτυο, οι χρήστες δεν άργησαν να αντιδράσουν, κυρίως για την υψηλή τιμή της υδρογείου – περίπου δεκαπλάσια από την τυπική τιμή στην Τσεχία (400-1.000 κορώνες) – αλλά και για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Μια γελοιογραφία σχολιάζει: «Οι απατεώνες ξαναχτυπούν. Πούλησαν μια υδρόγειο σε έναν αφελή συνταξιούχο έναντι 15.000 κορωνών». Παράλληλα, χρήστες στα social media πρότειναν στον Μπάμπις να εντοπίσει στην υδρόγειο την Ουκρανία «για να μάθει πόσο κοντά είναι ο πόλεμος», αναφερόμενοι στην προσπάθειά του να μειώσει τη βοήθεια προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιστότοπου σύγκρισης τιμών Heureka, Οντρέι Σβέντα, τις τελευταίες ημέρες οι Τσέχοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε υδρογείους, με την αναζήτηση να σημειώνει αύξηση 420% από τη Δευτέρα.

Ο 71χρονος Μπάμπις επέστρεψε στην κυβέρνηση τον Δεκέμβριο, ηγούμενος ενός συνασπισμού που περιλαμβάνει το κόμμα του, ΑΝΟ, το δεξιό «Η φωνή των αυτοκινητιστών» και το ακροδεξιό SPD.