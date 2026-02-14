Λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών ανησυχιών, το εθνικό συμβούλιο τουρισμού της χώρας έστειλε ένα email σε περίπου 6.000 ταξιδιωτικούς συμβούλους και τουριστικούς πράκτορες με έδρα τις ΗΠΑ.

Οι συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής υπό το Βασίλειο της Δανίας, έχουν πυροδοτήσει μια συνεχιζόμενη πολιτική και διπλωματική θύελλα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, ορισμένοι Αμερικανοί έχουν εκφράσει φόβους για αντιδράσεις ενώ ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ειδικά στη Γροιλανδία και τη Δανία.

Ωστόσο, το VisitDenmark έχει ένα καθησυχαστικό μήνυμα για τους ταξιδιώτες των ΗΠΑ. Είναι θερμά ευπρόσδεκτοι στη σκανδιναβική χώρα, ένα συναίσθημα που τόνισε το εθνικό συμβούλιο τουρισμού σε ένα πρόσφατο email σε περίπου 6.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες και τουριστικούς πράκτορες με έδρα τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε στο Afar η Mette Ejlskov Hansen, διευθύντρια μάρκετινγκ της VisitDenmark για τις ΗΠΑ.

«Πρώτα απ' όλα, οι ταξιδιώτες είναι ευπρόσδεκτοι στη Δανία», ανέφερε το email της 26ης Ιανουαρίου. «Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει την ασφάλεια των ταξιδιών, την εμπειρία των επισκεπτών ή τις τουριστικές δραστηριότητες στη Δανία. Αυτό βασίζεται στις τακτικές μας συνομιλίες με την ταξιδιωτική βιομηχανία και σε πρόσφατα ταξιδιωτικά ρεπορτάζ».

Το μήνυμα αναγνώρισε επίσης τον δισταγμό που εξέφρασαν ορισμένοι Αμερικανοί σχετικά με τα ταξίδια εκτός ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ - ειδικά στη Δανία, η οποία, λόγω της σχέσης της με τη Γροιλανδία, βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο των μέσων ενημέρωσης τελευταία ως αποτέλεσμα όλης της πολιτικής φασαρίας γύρω από τις απειλές του Τραμπ - και τους διαβεβαίωσε για μια θερμή υποδοχή κατά την άφιξή τους.

«Ενώ ορισμένοι Αμερικανοί ταξιδιώτες έχουν ρωτήσει αν παραμένουν ευπρόσδεκτοι, η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι», ανέφερε το email. «Κανένα μίσος προς τους Αμερικανούς» Η Hansen είπε ότι η απάντηση στο email - το οποίο περιέγραψε ως «ειδική προσθήκη» που συμπληρώνει την τακτική μηνιαία αλληλογραφία του οργανισμού - ήταν «εξαιρετικά θετική. Οι άνθρωποι ήθελαν αυτό το μήνυμα».

Σε αυτό το σημείο σημειώνεται πως τα ταξίδια προς τη Δανία δεν έχουν επηρεαστεί από την τρέχουσα γεωπολιτική ένταση στν περιοχή, δήλωσε η Hansen - ένα άλλο σημείο που επισημαίνεται στο email. «Δεν υπήρξε αισθητή μείωση του ενδιαφέροντος ή των κρατήσεων που σχετίζονται με την κατάσταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οποιεσδήποτε μικρές διακυμάνσεις ευθυγραμμίζονται με τα εποχιακά πρότυπα κρατήσεων».

Στην πραγματικότητα, τα ταξίδια προς τη Δανία από την αγορά των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία από VisitDenmark, με συντριπτικά θετικές εμπειρίες ταξιδιωτών, δήλωσε η Hansen. Η πρωτεύουσά της, η Κοπεγχάγη, έχει αναδειχθεί ως πρωτεύουσα του «δροσερού τουρισμού» τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενη από μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη γαστρονομική σκηνή, καθώς και από ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον σκανδιναβικό πολιτισμό και το κλίμα με την άνοδο των ταξιδιών σε προορισμούς με πιο κρύο και δροσερό καιρό.

