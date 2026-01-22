«Ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα» σχολιάζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πριν την Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ σε λίγες ώρες.

Οι ηγέτες της ΕΕ ανησυχούν για τον χειρισμό του «νταή» Τραμπ παρά την στροφή 180 μοιρών για τη Γροιλανδία, σχολιάζει το Reuters, ενόψει την Έκτακτης Συνόδου Κορυφής απόψε στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα επανεξετάσουν τους δεσμούς τους με τις ΗΠΑ στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς, ακόμη και στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, που κλόνισε σοβαρά την εμπιστοσύνη στη διατλαντική σχέση, δήλωσαν διπλωμάτες.

Ο Τραμπ υπαναχώρησε απότομα την Τετάρτη από την απειλή του για δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και απέκλεισε τη χρήση βίας για να καταλάβει τη Γροιλανδία, υπονοώντας ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας με τον γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ παραμένουν επιφυλακτικές ωστόσο, για τη νέα αλλαγή γνώμης από έναν ασταθή πρόεδρο που θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως «νταής» και στον οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να αντισταθεί. Επικεντρώνονται στην εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις ΗΠΑ υπό αυτήν την κυβέρνηση και ενδεχομένως και τους διαδόχους της.

«Ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα. Μπορεί να το κάνει ξανά. Δεν υπάρχει επιστροφή. Και οι ηγέτες θα το συζητήσουν», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ, προσθέτοντας ότι το μπλοκ πρέπει να απομακρυνθεί από την έντονη εξάρτησή του από τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον Τραμπ κοντά μας, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ. Είναι μια διαδικασία, πιθανώς μακρά» πρόσθεσε. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ ξεκινά στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Μετά από δεκαετίες εξάρτησης από την Ουάσινγκτον για την άμυνα εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, το μπλοκ δεν διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες πληροφοριών, μεταφορών, πυραυλικής άμυνας και παραγωγής για να αμυνθεί απέναντι σε μία πιθανή ρωσική επίθεση και αυτό δίνει «πάτημα» στις ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά την ΕΕ ευάλωτη στις πολιτικές του Τραμπ για την επιβολή δασμών με σκοπό τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ουάσινγκτον σε αγαθά και, όπως στην περίπτωση της Γροιλανδίας, την επίτευξη άλλων στόχων.

Η αντιμετώπιση του «νταή» Τραμπ

«Πρέπει να συζητήσουμε πού είναι οι κόκκινες γραμμές, πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν τον νταή, που βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πού είναι τα δυνατά μας σημεία», δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ. «Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί σήμερα, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί και αύριο ή μήπως θα αλλάξει γρήγορα γνώμη; Πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τότε», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Η ΕΕ ήταν έτοιμη να εφαρμόσει ένα πακέτο αντιποίνων σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (108,74 δισεκατομμύρια δολάρια) και μέτρα κατά του καταναγκασμού, εάν ο Τραμπ είχε προχωρήσει με τους δικούς του δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πίεση των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε την Τετάρτη τις εργασίες του για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, ενώ η απειλή δράσης των ΗΠΑ είχε σχεδόν εξαφανιστεί, το κοινοβούλιο χρειαζόταν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία πριν επιστρέψει στην εμπορική συμφωνία, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε συμφωνία - πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την Πέμπτη πρόσθεσε πως οι λεπτομέρειες επεξεργάζονται, αλλά οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν «πλήρη πρόσβαση» χωρίς κόστος.

«Κανείς δεν ξέρει ποια είναι αυτή η λεγόμενη λύση», δήλωσε στο Reuters ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Θα χρειαστούμε ένα σαφές «ναι» από τη Δανία και τη Γροιλανδία. Δεν μπορεί να είναι απλώς μια συμφωνία μεταξύ δύο ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιολογήσουμε εάν υπάρχει απειλή για την κυριαρχία της ΕΕ», πρόσθεσε, λέγοντας ωστόσο ότι τα πιθανά αντίμετρα της ΕΕ θα πρέπει να ανασταλούν.

«Έχουμε βαρεθεί λίγο όλον αυτόν τον εκφοβισμό»

Ένας τρίτος Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε επίσης ότι η συμφωνία για τη Γροιλανδία χρειάζεται εξηγήσεις. «Έχουμε βαρεθεί λίγο όλον αυτόν τον εκφοβισμό. Και πρέπει να δράσουμε σε μερικά πράγματα: περισσότερη ανθεκτικότητα, ενότητα, να συντονιστούμε στην εσωτερική αγορά, ανταγωνιστικότητα. Και τέλος στην αποδοχή του εκφοβισμού από τους δασμούς».

Ο Ρούτε δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο με τον Τραμπ, οι δυτικοί σύμμαχοι θα εντείνουν την παρουσία τους στην Αρκτική, αλλά έδωσε διευκρινίσεις. Είπε επίσης ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και ΗΠΑ.

«Παρά όλη την απογοήτευση και τον θυμό των τελευταίων μηνών, ας μην βιαστούμε να απορρίψουμε τη διατλαντική εταιρική σχέση», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Με πληροφορίες του Reuters