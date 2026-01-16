Αντίδραση για τον χαμένο τελικό του Super Cup έβγαλε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας 3-0 σετ του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 σετ τον Ολυμπιακό στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μετς, στο ντέρμπι που άνοιξε την 11η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Οι «πράσινοι» άφησαν πίσω τους τον χαμένο τελικό τρία εικοσιτετράωρα πριν και παίζοντας με περίσεια ένταση και ενθουσιασμό πήραν την νίκη.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός πλησίασε στον έναν βαθμό από τον Μίλωνα, που βρίσκεται στη κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 4η θέση και στο -8 από την κορυφή.

Τα σετ: 25-20, 25-18, 25-20,

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq7lpwgftyx?integrationId=40599y14juihe6ly}